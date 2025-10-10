MÜSİAD Bile 'Gerçek Enflasyona Bakın' Dedi: Dikkat Çeken Asgari Ücret Çıkışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidara yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Burhan Özdemir, asgari ücretin "beklenenin üzerinde" belirlenmesinin çok önemli olduğunu işaret ederek halkın ekonomik olarak morale ihtiyacı olduğunu belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir

'GERÇEKLEŞEN ENFLASYON VE BÜYÜME PAYI EKLENMELİ'

MÜSİAD Başkan Özdemir, asgari ücret konusunda bir tarafta sanayicinin olduğunu hatırlatarak "Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hanehalkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili Özdemir, "Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücretin açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'KANUN GEREKİYOR'

Bölgesel asgari ücretin 1985’lere kadar uygulandığını ifade eden Burhan Özdemir, "Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul’da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi