Artvin’de KYK Krizi! Karar Sonrası Öğrenciler Ayaklandı, ‘En Az Bir Dönem Kalacaktınız’ Dediler, Şimdi Çıkarıyorlar

Artvin’de yapımı yüzde 99 oranında tamamlanan Çiçek Nene KYK Yurdu’nda kalan erkek öğrenciler, yurdun kız öğrencilere verileceğini duyunca kararı protesto etti. Yurt bahçesinde tepkilerini gösteren öğrenciler ve güvenlik arasında arbede yaşandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin’de yapımı büyük oranda tamamlanan Çiçek Nene KYK Yurdu’nun kız öğrencilere tahsis edileceği bilgisinin ardından, şu an yurtta geçici olarak kalan erkek öğrenciler karara tepki gösterdi. Kaldıkları yurdu terk etmek istemeyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Artvin’de KYK Krizi! Karar Sonrası Öğrenciler Ayaklandı, ‘En Az Bir Dönem Kalacaktınız’ Dediler, Şimdi Çıkarıyorlar - Resim : 1
Öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

İnşaatı neredeyse biten yeni KYK yurdu, geçici olarak erkek öğrencilere tahsis edilmişti. Ancak bu ay sonunda yurdun kız öğrencilere devredileceğinin açıklanmasıyla, öğrenciler akşam saatlerinde yurt binasında toplanarak kararı protesto etti.

Erkek öğrenciler, kendilerine en az bir dönem boyunca bu yurtta kalacaklarının söylendiğini belirterek, "Barınma sorununu yeniden yaşamak istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Artvin’de KYK Krizi! Karar Sonrası Öğrenciler Ayaklandı, ‘En Az Bir Dönem Kalacaktınız’ Dediler, Şimdi Çıkarıyorlar - Resim : 2
Öğrenciler ve yetkililer 15 Ekim'de görüşecek

ÖĞRENCİLER VE YETKİLİLER GÖRÜŞECEK

Protesto sırasında güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından, 15 Ekim Çarşamba günü öğrencilerle Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve ilgili kurum yetkililerinin bir araya geleceği açıklandı.

ÖĞRENCİLER SORUN YAŞAYACAK

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde 1207 erkek ve 3000 kız öğrencinin KYK yurtlarına kayıtlı olduğunu belirtti. Yeni yurdun erkek öğrencilere kalıcı olarak tahsis edilmesi durumunda 850 kız öğrencinin barınma sorunu yaşayacağına dikkat çekildi.

YÜZDE 99 TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara daha önce yaptığı açıklamada, yurt inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını, Ekim ayı sonunda öğrencilerin planlı şekilde transfer edileceğini ifade etmişti.

Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!Edirne’de Öğrenci Yurdunda 'Su Kesintisi' İsyanı!Güncel

KYK Yurtları Doldu, Öğrenciler Çaresiz! Üniversite Şehirlerinin Kira Haritası Belli OlduKYK Yurtları Doldu, Öğrenciler Çaresiz! Üniversite Şehirlerinin Kira Haritası Belli OlduEkonomi

Cevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama TalebiCevizlibağ KYK Yurdundaki Skandalda 4 Tutuklama TalebiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Artvin KYK Öğrenci
Son Güncelleme:
4 Yaşındaki Mavi'nin Parmağı Okulda Koptu! Yönetimin Akılalmaz İhmalleri... 4 Yaşındaki Mavi'nin Parmağı Okulda Koptu! Yönetimin Akılalmaz İhmalleri...
Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu? Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu?
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp