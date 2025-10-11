Artvin’de KYK Krizi! Karar Sonrası Öğrenciler Ayaklandı, ‘En Az Bir Dönem Kalacaktınız’ Dediler, Şimdi Çıkarıyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin’de yapımı büyük oranda tamamlanan Çiçek Nene KYK Yurdu’nun kız öğrencilere tahsis edileceği bilgisinin ardından, şu an yurtta geçici olarak kalan erkek öğrenciler karara tepki gösterdi. Kaldıkları yurdu terk etmek istemeyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

İnşaatı neredeyse biten yeni KYK yurdu, geçici olarak erkek öğrencilere tahsis edilmişti. Ancak bu ay sonunda yurdun kız öğrencilere devredileceğinin açıklanmasıyla, öğrenciler akşam saatlerinde yurt binasında toplanarak kararı protesto etti.

Erkek öğrenciler, kendilerine en az bir dönem boyunca bu yurtta kalacaklarının söylendiğini belirterek, "Barınma sorununu yeniden yaşamak istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Öğrenciler ve yetkililer 15 Ekim'de görüşecek

ÖĞRENCİLER VE YETKİLİLER GÖRÜŞECEK

Protesto sırasında güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından, 15 Ekim Çarşamba günü öğrencilerle Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve ilgili kurum yetkililerinin bir araya geleceği açıklandı.

ÖĞRENCİLER SORUN YAŞAYACAK

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde 1207 erkek ve 3000 kız öğrencinin KYK yurtlarına kayıtlı olduğunu belirtti. Yeni yurdun erkek öğrencilere kalıcı olarak tahsis edilmesi durumunda 850 kız öğrencinin barınma sorunu yaşayacağına dikkat çekildi.

YÜZDE 99 TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara daha önce yaptığı açıklamada, yurt inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını, Ekim ayı sonunda öğrencilerin planlı şekilde transfer edileceğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA