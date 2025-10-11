Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu?

Muğla’da boşanma aşamasındaki çift arasındaki davada Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip cep telefonuyla görüntü çeken bir kişinin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılandığı davada beraat kararını onayladı. Yüksek Mahkeme, çekim işleminin özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğini, elde edilen görüntülerin suç unsuru taşımadığını belirtti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip cep telefonuyla görüntü çeken bir kişinin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılandığı davada beraat kararını onayladı. Karar, aldatma şüphesiyle elde edilen görüntülerin delil olarak kullanılabileceğine dair emsal niteliği taşıdı.

Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu? - Resim : 1
Aldatma şüphesiyle elde edilen görüntülerin delil olarak kullanılabilir mi?

CEP TELEFONUYLA KAYIT ALDI

Muğla'da boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı bir kişinin aracına bindiğini gören bir kişi, eşini kendi aracıyla takip etmeye başladı. Araçtan indikleri sırada, eşi ve yanındaki kişiyi cep telefonuyla görüntüledi.

Eşinin şikayeti üzerine hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açıldı.

Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu? - Resim : 2

İLK KARAR: 2 YIL 1 AY HAPİS

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı suçlu bularak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

“SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI”

İstinaf Mahkemesi kararında, görüntülerin kamuya açık alanda çekildiği, herhangi bir ifşa veya yayma eylemi bulunmadığı ve delil amaçlı kaydedildiği gerekçeleriyle sanığın beraatine hükmedildi.

Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu? - Resim : 3
Çekim işlemi özel hayatın gizliliğini ihlal etmiyor kararı

YARGITAY KARARI ONADI

Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinafın beraat kararını hukuka uygun bularak onadı. Yüksek Mahkeme, çekim işleminin özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğini, elde edilen görüntülerin suç unsuru taşımadığını belirtti.

Kararda ayrıca, yargılama sürecinin usule uygun yürütüldüğü ve gerekçeli kararın delillerle desteklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

