Yargıtay'dan 'Ziline Basıp Kaçma' Cezasına Onay

Antalya'da eski komşusunun kapı zilini çalıp kaçan sanık, huzur bozma suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararı bozmayarak onadı; delillerin yeterliliği vurgulandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Antalya'da eski komşusunun kapı zilini çalıp kaçan bir kişinin huzur bozma suçundan aldığı 3 aylık hapis cezasını onadı. Karar, 27 Eylül 2025 tarihinde verildi ve sanığın temyiz talebi reddedildi.

'HUZUR BOZMA' SUÇU...

Olay, Antalya'da eski komşular arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yaşanmıştı. Sanık, daha önce komşu kavgaları yüzünden evini değiştirmişti. Ancak eski komşusuyla sorunları bitmemiş, bir gün kapı zilini çalıp kaçarak huzurunu bozmuştu. Mağdur, rahatsız olduğu bu eylem üzerine savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, olayı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123. maddesi kapsamında "huzur ve sükun bozma" suçu olarak değerlendirdi.

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi, delilleri inceleyerek sanığı 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık, karar aleyhine temyiz başvurusunda bulundu. Temyiz dilekçesinde, suçsuz olduğunu ve delillerin yetersizliğini savundu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dosyayı detaylı şekilde ele aldı. Daire, sanığın eyleminin huzur bozma suçu unsurlarını taşıdığını, tanık beyanları ve diğer delillerin suçu aydınlattığını belirtti. Ceza miktarının da suçun niteliğine uygun olduğunu kaydeden daire, kararı oybirliğiyle onadı.

Kaynak: AA

