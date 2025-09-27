İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Kritik Düzeyde: Kazandere Barajı Tamamen Kurudu

İstanbul'un 10 barajının doluluk oranı yüzde 29,87'ye geriledi; Kazandere Barajı dip seviyeye ulaşarak tamamen kurudu. Yaz sıcakları ve artan tüketim, su kaynaklarını tehdit ederken, tarihi veriler alarm verici düşüşü gösteriyor.

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyeleri, yaz aylarının etkisiyle kritik bir noktaya ulaştı. İSKİ verilerine göre, şehrin 10 ana barajının genel doluluk oranı yüzde 29,87 olarak kaydedildi. Bu oran, 15 Nisan 2025'te yüzde 82,22 seviyesindeyken, sıcak hava ve tüketim artışı nedeniyle hızla geriledi. Özellikle Kazandere Barajı, yüzde 2,41 dolulukla dip seviyeye inerek havzasında su birikintisi kalmadı; baraj tabanı tamamen kuru bir araziye dönüştü.

Baraj bazında güncel doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli: Yüzde 21,49
  • Darlık: Yüzde 44,09
  • Elmalı: Yüzde 51,2
  • Terkos: Yüzde 36,04
  • Alibey: Yüzde 17,66
  • Büyükçekmece: Yüzde 33,7
  • Sazlıdere: Yüzde 31,51
  • Istrancalar: Yüzde 21,05
  • Pabuçdere: Yüzde 18,11
  • Kazandere: Yüzde 2,41 (dip seviye)

Tarihi verilere bakıldığında, 25 Eylül dönemindeki doluluk oranları da endişe verici bir tablo çiziyor. Son 10 yılda en düşük seviye 2023'te yüzde 23,35 ile yaşanmıştı; 2024'te ise yüzde 39,84'tü. Bu yılki düşüş, Trakya'dan su sağlayan barajlarda (Kazandere, Pabuçdere, Istrancalar) daha belirgin hale geldi. Kazandere'nin kuru havzasında besiciler hayvanlarını otlatmaya başladı; bu görüntü, su kaynaklarının tarımsal kullanıma kaydığını işaret ediyor.

Kaynak: DHA

