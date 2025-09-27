Merdiven Altında 600 Yıllık Sır! Konya'dan Çalınan Eser 50 Yıl Sonra Antalya’da Ortaya Çıktı

Konya'da 14. yüzyıla ait Köşk Acem Nasuh Bey Camisi’ne ait olduğu belirlenen tarihi mihrap, Antalya Kaleiçi’nde bir halıcının merdiven altına monte edilmiş halde bulundu. 600 yıllık mihrabın hiç zarar görmemiş şekilde bulunması ise dikkat çekti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan 14. yüzyıla ait Köşk Acem Nasuh Bey Camisi’ne ait olduğu belirlenen tarihi mihrap, Antalya Kaleiçi’nde bir iş yerinin merdiven altına monte edilmiş halde bulundu.

3 YILLIK ARAŞTIRMA

Kültürel miras alanında uzman olan Cemil Karabayram’ın üç yıl süren titiz araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılan mihrap, 600 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

Koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, Kaleiçi’nde yer alan bir halıcı dükkanında dekoratif amaçla kullanılan mihrabın tarihi değerini fark edince harekete geçti.

Merdiven Altında 600 Yıllık Sır! Konya'dan Çalınan Eser 50 Yıl Sonra Antalya’da Ortaya Çıktı - Resim : 1

KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mihrabın detaylarını inceledikten sonra, Konya’daki tarihi camiler üzerine çalışmalar yürüten sanat tarihçisi Dr. Yaşar Erdemir’le temasa geçti. Yapılan değerlendirmelerde söz konusu ahşap mihrabın, 1970’li yıllarda tadilat sırasında yerinden sökülen ve o tarihten bu yana kayıp olan Köşk Acem Nasuh Bey Camisi’ne ait olduğu doğrulandı.

Merdiven Altında 600 Yıllık Sır! Konya'dan Çalınan Eser 50 Yıl Sonra Antalya’da Ortaya Çıktı - Resim : 2
Köşk Acem Nasuh Bey Camisi’ne ait olduğu ortaya çıktı

TARİHİ ESER MERDİVEN ALTINDA SAKLANMIŞ

Mihrabın şu anki kullanım şeklinin, tarihi değerine uygun olmadığını vurgulayan Karabayram, eserin Antalya'da bir iş yerinde “merdiven geçişi” olarak kullanıldığını belirtti. İş yeri sahibi ile yaptığı görüşmede, mihrabın geçmişte Konya’dan getirildiği bilgisini aldığını ifade etti.

Merdiven Altında 600 Yıllık Sır! Konya'dan Çalınan Eser 50 Yıl Sonra Antalya’da Ortaya Çıktı - Resim : 3
Merdiven altında saklı kalmış

600 YILLIK MİHRAB

Karabayram, “Gece gündüz demeden 3 yıl süren bir araştırmanın ardından, 600 yıllık mihrabı hiç zarar görmemiş şekilde bulmak umut verici. Bu kıymetli eser hak ettiği yere geri dönmeli” dedi.

Merdiven Altında 600 Yıllık Sır! Konya'dan Çalınan Eser 50 Yıl Sonra Antalya’da Ortaya Çıktı - Resim : 4

“BU MİHRAP KONYA’YA AİT”

Sanat tarihçisi Dr. Yaşar Erdemir de mihrabın ait olduğu caminin bölgedeki en eski ve özgün mimariye sahip yapılardan biri olduğunu söyledi. Erdemir, “Köşk Camii’nin mihrabı uzun zamandır yerinde değildi. Yalnızca bu camide mihrap eksikti. Şimdi Cemil Bey’in tespitiyle bu eser gün yüzüne çıktı” dedi.

Merdiven Altında 600 Yıllık Sır! Konya'dan Çalınan Eser 50 Yıl Sonra Antalya’da Ortaya Çıktı - Resim : 5

İADE SÜRECİ BAŞLADI

Cemil Karabayram, durumu Konya Valiliği’ne resmi olarak bildirdi. Süreçle ilgili yetkili kurumlarca başlatılan incelemenin ardından, mihrabın ait olduğu camiye iade edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

