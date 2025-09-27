Melih Gökçek Döneminde Gong Çalarak Kazanmıştı! Hollandalı Süper Model Bir Vuruşluk Serveti Nerede Harcadı?

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olarak gösterilen, Melih Gökçek döneminde bir açılışta gong çalarak 41 milyon lira kazandığı öne sürülen Hollandalı top model Doutzen Kroes parayı nereye harcadı? Herkesin merak ettiği bilgi kulislerden sızdı. İşte detaylar…


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde AKP'li Melih Gökçek döneminde bir mankene 'gong' çalması için 41 milyon lira ödendiğini iddia etmişti.

Yavaş “Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün” demişti.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yavaş'ın bahsettiği mankenin Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıkmıştı. Kroes, 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Ankara'ya gelerek festivalin açılışını gong vuruşu ile başlatmıştı.


Hollandalı top model Doutzen Kroes

ANKARALILARIN PARASI NEREDE HARCANDI?

Nefes gazetesinde yer alan habere göre, tüm zamanların en iyi yüzü seçilen Doutzen Kroes, Ankaralıların cebinden çıkan 1 milyon doları dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınan İspanya’daki İbiza sahillerinde yaptığı tatilde harcadı.



“PARALAR İBİZA’DA EZİLMİŞ”

Haberde ilgili kısım şu ifadelerle yer aldı: Ünlü top model 2013’ün yaz aylarında partileri ve dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınan İspanya’daki İbiza sahillerinde güzel bir tatil yapmış. Tabii ki bikinisiyle objektiflere de yakalanmış. Görünen o ki, ay-yıldız maketinin içinde sallandırılan gonga vurarak kazanılan paranın bir kısmı -amiyane tabirle- İbiza’da “ezilmiş”



DOUTZEN KROES KİMDİR?

Victoria’s Secret podyumlarından Hollywood filmlerine uzanan kariyeriyle dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olarak gösterilen Hollandalı süper model Doutzen Kroes, Türkiye’de ise Melih Gökçek döneminde bir festival için aldığı ileri sürülen 41 milyon lira ile gündeme geldi.

Doutzen Kroes, modellik kariyerine lise yıllarının ardından Amsterdam’daki ajanslara başvurarak başladı. Çok kısa bir süre içinde Vogue, Harper’s Bazaar ve Time gibi dergilerin kapaklarında boy göstererek dikkatleri üzerine çekti.


Victoria’s Secret podyumlarında da yer aldı

“SÜPER MODEL” UNVANINI KAZANDI

2005 ve 2006 yıllarında düzenlenen Victoria’s Secret moda şovlarına katılması onun küresel şöhretinin dönüm noktası oldu. Victoria’s Secret kataloglarının en bilinen yüzlerinden biri haline gelmesiyle “süper model” unvanını kazandı.



KÜRESEL MARKALARIN YÜZÜ OLDU

Kroes, modellik kariyerinde L’Oréal, Gucci, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Escada, Dolce & Gabbana, Valentino ve Versace gibi küresel markaların yüzü oldu. 2005 yılında Vogue dergisi okurları tarafından “Yılın Modeli” seçilmesi, onun moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu başarıları sayesinde Kroes, dünyanın en çok kazanan modellerinden biri haline geldi.



Kaynak: Nefes gazetesi

