İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 6 Ayda 144 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde yürütülen arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının yok edildiğini duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirilirken, 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın terörle mücadele kapsamında sürdürdüğü saha operasyonlarına dair sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Son 6 ayda 30 farklı ilde gerçekleştirilen arazi taramalarında, terör örgütü mensuplarının kullandığı 144 mağara, sığınak ve barınma alanı tespit edilerek imha edildi. Bu süreçte, toplam 18 teröristin ikna yoluyla teslim olması sağlandı.

ELE GEÇİRİLENLER...

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando birlikleri, güvenlik korucuları, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve ATAK helikopterlerinin koordineli desteğiyle düzenlenen operasyonlar, terör unsurlarının yuvalarını hedef aldı. Saha taramalarında ele geçirilen malzemeler arasında 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve El Yapımı Patlayıcı (EYP), 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar ve lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ile 16 bin 399 çeşitli ebat ve çapta mühimmat yer aldı.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonların terörle mücadelede kararlılık mesajı verdiğini vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz, yurt genelinde eş zamanlı olarak aralıksız çalışmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Açıklamalar, kamuoyunda terörle mücadelenin etkinliğine dair olumlu yansımalara neden oldu. Yetkililer, benzer operasyonların önümüzdeki dönemde de yoğunlaşacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

