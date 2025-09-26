Mahkeme Yargıtay'a Uymadı: Hendek Faciası Davasında Fabrika Sahibi Yaşar Coşkun'a Tahliye
Hendek faciası davasında mahkeme Yargıtay kararına uymadı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun tahliye edildi.
2020’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127’sinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davada kritik duruşma bugün saat 09.30’da Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yargıtay’ın, davada tutuklu yargılanan tek sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun’a “bilinçli taksir ile insan öldürme” suçundan verilen cezayı bozarak “olası kastla insan öldürme” suçundan yargılanması yönünde verdiği kararın ardından görülen duruşmada mahkeme Yargıtay kararına uymadı.
Yargıtay kararına uymayan Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi, fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un tahliyesine karar verildi.
AİLELERDEN TEPKİ
Mahkemenin kararı sonrası aileler tepki gösterdi. Faciada yakınını kaybeden bazı aile yakınları da duruşma çıkışında fenalaştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi