Yargıtay'dan Dikkat Çeken Karar: 'Barışalım' Mesajlarından Hapis Cezası Aldı

Yargıtay, barışmak istediği eski nişanlısına çok sayıda "Tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atan kişiye üç ay hapis cezası için karar verdi. Yüksek mahkeme, kararı hukuka uygun buldu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanık için dikkat çeken bir karar verdi. Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı.

Ayrılığı kabullenmeyen erkek, eski nişanlısına "Tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı. Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

ÜÇ AY HAPİS CEZASI

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

