Neden Konuştuğumuz Ürünün Reklamı Hemen Karşımıza Çıkıyor? Herkes Merak Ediyordu, Instagram Yöneticisi Açıkladı

Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, popüler sosyal medya platformunda kullanıcıların mikrofonlarının gizlice dinlenerek reklam hedeflemesi yapıldığı yönündeki yaygın şüpheleri doğrudan hedef aldı. Kişisel hesabından paylaştığı videoda, "Yemin ederim mikrofonunuzu dinlemiyoruz" diyerek iddiaları net bir dille reddetti. Mosseri, bu savunmasını iki somut teknik argümanla pekiştirdi: Sürekli mikrofon dinlemesi pil ömrünü hızla eritirken, iOS ve Android sistemlerinde mikrofon kullanımını gösteren uyarı ikonları devreye girer.

NEDEN KONUŞULAN ŞEYLER REKLAM OLARAK ÖNERİLİYOR?

Reklam önerilerinin ardındaki mekanizmayı da aydınlatan Mosseri, algoritmaların reklam verenlerden gelen verilere dayandığını vurguladı. Kullanıcıların ziyaret ettiği web siteleri, gerçekleştirdikleri online alışverişler ve etkileşimleri, Meta'ya aktarılan bu bilgilerle kişiselleştiriliyor. Örneğin, daha önce aranan ürünlere veya takip edilen hesaplara benzer içerikler ön plana çıkıyor. Arkadaş çevresinin etkisi de büyük; bir arkadaşın mobilya sitelerini incelemesi, benzer demografideki kullanıcılara bu tür reklamların ulaşmasını tetikleyebiliyor. Mosseri, "Ürün hakkında arkadaşlarınızla sohbet ettiğinizde öneri gelmesi tesadüf değil, etkileşimlerinizden kaynaklanıyor" diyerek, bilinçaltı etkilerin fark edilmeden oluştuğunu belirtti.

ZAMANLAMASI MANİDAR!

Ancak, Mosseri'nin zamanlaması tartışma yarattı. Açıklama, Instagram'ın ana şirketi Meta'nın yapay zeka tabanlı sohbet robotuyla yapılan konuşmaların reklam algoritmalarını besleyeceğini duyurmasından hemen sonraya denk geldi. Bu gelişme, kullanıcılar arasında yeni bir şüphe dalgası yarattı; zira sohbet verilerinin doğrudan reklam hedeflemesine entegre edilmesi, gizlilik endişelerini körükledi. Mosseri, mikrofon dinlemesinin hem yasal hem de itibar açısından yıkıcı olacağını ifade ederek, şirketin böyle bir risk almayacağını savundu.

Sosyal medya kullanıcıları, yıllardır "konuştuğum ürünün reklamı neden çıkıyor?" sorusunu sorarken, bu açıklama kısmi bir rahatlama sağlasa da tam güven tesis edemedi.

Kaynak: Nefes