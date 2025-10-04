Ankara'da Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, maraton nedeniyle saat 07.30'dan itibaren Hipodrom Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında kalan kısmı her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapanacak diğer güzergâhlar ise şu şekilde sıralandı:

Kazım Karabekir Caddesi: İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm çift yönlü olarak kapatılacak.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı: Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm sadece Anadolu Meydanı yönünde trafiğe kapanacak.

Anıt Caddesi: Tüm cadde boyunca çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Gençlik Caddesi: Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölüm çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Akdeniz Caddesi: Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasındaki kesim çift yönlü olarak kapatılacak.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü kapalı olacak.

Dögol Caddesi: Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümde çift yönlü trafik akışı durdurulacak.

Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi, Bandırma Caddesi, Silahtar Caddesi, Çiftlik Caddesi ve Güvercinlik Caddesi: Bu caddelerin tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara Bulvarı: Anadolu Bulvarı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan kesim, sadece Hipodrom Caddesi yönüne doğru tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: ANKA