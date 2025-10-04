Gazze'ye Giden Yeni Filoda 3 Türk Milletvekili Var: 'Birkaç Güne Tehlikeli Sulardayız'

İsrail’in engellediği Sumud’un ardından bir filo daha Gazze'ye doğru yola çıktı. Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda 3 Türk milletvekili bulunuyor. Bu kişilerden olan Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, yaptığı açıklamada, "Sumud’dan sonra herkes gördü ki ablukayı kırmak mümkün. Biz de 3-4 güne tehlikeli sulardayız" dedi.

Son Güncelleme:
Gazze'ye Giden Yeni Filoda 3 Türk Milletvekili Var: 'Birkaç Güne Tehlikeli Sulardayız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ve saldırıya uğrayıp alıkoyulan Sumud Filosu gündemden düşmezken, aynı amaçla Akdeniz’e açılan Özgürlük Koalisyonu Filosu da (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yolculuğuna devam ediyor. Akdeniz açıklarında Gazze rotasında ilerleyen filoda 3 Türk milletvekili de bulunuyor.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; filonun amiral gemisi Vicdan’daki milletvekillerinden Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "İkinci dalga filo, ‘Özgürlük Filosu’ olarak yola çıktık. 10 teknemiz var, biz de filonun amiral gemisiyiz. Sumud’dakiler dahil en yüksek kapasiteli gemi bizimki, 92 kişiyiz. Saadet Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca da gemide. Önümüzdeki 10 teknede 56 kişi daha var, onlar daha küçük tekneler. Şu anda Akdeniz açıklarındayız, 3-4 günü bulur diye düşünüyorum tehlikeli sulara ulaşmamız" diye konuştu.

Gazze'ye Giden Yeni Filoda 3 Türk Milletvekili Var: 'Birkaç Güne Tehlikeli Sulardayız' - Resim : 1
Sema Silkin Ün (Ortada)

'İSRAİL'İN BİZİMLE MÜCADELESİ ZOR OLACAK'

Teknede 26 ülke vatandaşı olduğunu söyleyen Ün, "Türkler olarak biz milletvekilleriyle birlikte sivil toplumdan arkadaşlar da aramızda. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden, Amerika ve Kanada pasaportlu aktivistlerin yanı sıra 3 de İsrail vatandaşı var. Gazze’de sağlık ve medyaya erişim olmadığından, gemideki katılımcıların mümkün olduğunca sağlık çalışanları ile uluslararası medya mensuplarından oluşması planlandı. İnşallah bize nasip olur, Gazze’ye ulaşıp oradaki sağlık ve medya ablukasını delmek. Bizim filomuzdaki teknelerden birinde Danimarka’dan bir milletvekilinin de olduğu söylendi. Henüz o teknelerle buluşmadığımız için kendisiyle tanışma imkânımız olmadı. Onlar bizden 3 gün önce hareket etti, yakında buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Teknelerin fazla olmasının bir amacı olduğunu vurgulayan Ün, "İsrail’in aslında müdahale kapasitesini zorlayan bir durum yaşadık. Sumud’daki 44 gemi çok fazla değil ama gözümüzde büyüttüğümüz İsrail’in müdahale kapasitesinin sınanabildiğini gösterdi. Çünkü o sayıdaki gemiye müdahale ederken bile aradan sıyrılan tekneler oldu. Hatta en son 7 mile kadar yaklaşan bir teknemiz oldu. Sumud filosundan sonra herkes şunu gördü, o küçücük teknelerin biriyle bile ablukayı kırabilmek mümkün olabildiyse, daha fazla tekneyle yola çıkarsak İsrail’in bizimle mücadele edebilmesi çok zor olacak. O nedenle filolar hep devam edecek. İnsanlar bu motivasyonu yakaladı. Herkes bir gemi organizasyonu için seferber oldu. Burada herkesin amacı da devletleri gereken adımları atmaya zorlamak" dedi.

Dışişleri'nden Sumud Filosu'nda Alıkonulan Türkler İçin Flaş AçıklamaDışişleri'nden Sumud Filosu'nda Alıkonulan Türkler İçin Flaş AçıklamaGüncel
ABD Basınından Çarpıcı 'Netanyahu' İddiası!ABD Basınından Çarpıcı 'Netanyahu' İddiası!Dünya
Türkiye'den Sumud Filosundaki Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle!Türkiye'den Sumud Filosundaki Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle!Dünya

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Sumud Filosu Gelecek Partisi
Son Güncelleme:
Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza TFF'den Süper Lig Hakemine Dev Ceza
ABD Parasında Yeni Dönem! Trump, Dolara Resmini Bastıracak ABD Parasında Yeni Dönem! Trump, Dolara Resmini Bastıracak
Gazze'de Açlık Trajedisi: Son 24 Saatte 2 Çocuk Daha Öldü Gazze'de Açlık Trajedisi... Son 24 Saatte 2 Çocuk Daha Öldü
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı İmralı Heyeti, Öcalan’ın Sürece İlişkin Son Mesajını Paylaştı