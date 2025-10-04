Isparta’da Motosiklet Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı
Isparta’da farklı tarihlerde yaşanan iki motosiklet hırsızlığı olayı, polisin titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Olayların faili olduğu belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, çalınan iki motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı kent genelinde denetimlerini sıklaştırdığı öğrenildi.
Kaynak: İHA