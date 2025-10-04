Isparta’da Motosiklet Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, çalınan iki motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı kent genelinde denetimlerini sıklaştırdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA