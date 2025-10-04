Antalya'da Denizde Ceset Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı falezleri yakınında, denizde üzerinde şort ve yüzünde dalış maskesi olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Denizde yüzen vatandaşlar, hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Yapılan incelemede, denize falezlerden girdiği belirlenen kişinin 41 yaşındaki Deniz Gül olduğu tespit edildi. Gül’ün eşyaları arasında bir engelli kartı bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA