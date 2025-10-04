Muğla'da İş Kazası! İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü

Muğla Fethiye'de inşaat işçisi Ali Osman Çiçek, çalıştığı binanın ikinci katından asansör boşluğuna yuvarlandı. Kolu ve bacaklarında kırıklar oluşan genç, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi'nde, 358. Sokak'ta devam eden 3 katlı inşaat sahasında yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Saat 11.30 civarında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki işçi Ali Osman Çiçek, ikinci kattan asansör boşluğuna dengesini kaybederek düştü. Şiddetli darbenin ardından yerde hareketsiz kalan Çiçek'in feryatları, çalışma arkadaşlarını alarma geçirdi.

Olayı fark eden işçilerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle, bölgeye sağlık ekipleri ve polis unsurları sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan paramedikler, Çiçek'i sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne acil olarak ulaştırılan genç işçinin muayenesinde, sol kolunda ve sağ bacağında kırıklar tespit edildi. Acil serviste ameliyata alınan Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyacağı bildirildi. Polis ekipleri, inşaat sahasında detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Muğla iş kazası
