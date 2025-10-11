İlber Ortaylı’dan Kötü Haber: Son Sağlık Durumu Belli Oldu! 'Gücüm Kalmadı' Dedi, Tüm Etkinliklerini İptal Etti

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rahatsızlığının beklediğinden daha ağır geçtiğini belirten Ortaylı, bir süre izole bir yaşam sürdüreceğini ve etkinliklere katılamayacağını söyledi.

Türkiye’nin en tanınan tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği rahatsızlığın ardından sessizliğini bozdu. Son günlerde kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olurken, ünlü tarihçi sağlık durumuna ilişkin açıklamayı bizzat yaptı. Ortaylı, “Bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti” diyerek durumunun ciddiyetini paylaştı.

TÜM ETKİNLİKLERİNİ İPTAL ETTİ

Geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle bir haftayı aşkın süre tedavi gördüğünü belirten Ortaylı, doktorlarının tavsiyesi üzerine planlanan programlarını iptal etti. Ortaylı, “Haliç Kongre Merkezi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki buluşmalarımıza ne yazık ki katılamadım. Uzun yolculuk yapacak gücüm şu an için yok” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı'dan Kötü Haber: Son Sağlık Durumu Belli Oldu! 'Gücüm Kalmadı' Dedi, Tüm Etkinliklerini İptal Etti - Resim : 1
Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği rahatsızlığın ardından sessizliğini bozdu.

“BİR SÜRE İZOLE YAŞAM SÜRECEĞİM”

Ünlü tarihçi, sağlık durumu nedeniyle bir süre izole bir yaşam süreceğini ve dinlenme sürecine devam edeceğini belirterek, “Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta ‘emrediyor’. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım” diye konuştu.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

İlber Ortaylı, açıklamasında hem kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten okurlarına hem de tedavi sürecini yürüten doktorlarına teşekkür etti. Ortaylı, “Prof. Mehmet Kanbay ve değerli ekibine minnettarım. Onların çabalarıyla bu krizi atlattım ve tedavim hala onların yakın takibiyle sürüyor.” dedi.

“SİZLERİN KARŞISINA ÇIKACAK GÜCÜM YOK”

“Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok” diyen Ortaylı, “Anlayışınız, güzel dilekleriniz ve desteğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlber Ortaylı
