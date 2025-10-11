Papara Soruşturmasında İddianame Hazır! İşte İstenen Cezalar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, Papara ve çok sayıda şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlemiş, şirket kurucusu Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınmıştı. Elektronik para hizmeti sunan Papara ve bağlantılı olduğu şirketlere kayyım atanarak, mal varlıklarına el konulmuştu.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Papara hakkında iddianame tamamlandı. HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre şirket kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Karslı dahil 5 yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye ise 24 yıla kadar hapis talep edildi.

ÇARPICI PARA TRAFİĞİ

Karslı’nın eşine, annesine ve kardeşine 120 milyon TL, ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL, Asuman Şener’e 27 milyon TL gönderdiği tespit edildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

2 GİZLİ TANIK

İddianamede "Ihlamur" ve "Ladin" isimli 2 gizli tanığın ifadesine de yer verildi.

Ihlamur isimli gizli tanığın "Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor” ifadesi verdiği, gizli tanık Ladin’in ise "Papara, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem. Siber Suçlar’da görev yapan bir memur, emekli olduktan sonra Papara yöneticisi oldu” dediği belirtildi.

PAPARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Yüz binlerce aktif kullanıcısı ve bine yakın çalışanı bulunan Papara, finans teknolojileri alanında hizmet veren Türkiye merkezli bir elektronik para kuruluşudur. Şirket, “ön ödemeli kart” modeliyle kullanıcıların hesaplarındaki parayı hem online alışverişte hem de fiziksel mağazalarda harcamasına imkan sunuyordu. Para yükleme noktaları, banka havalesi veya EFT yoluyla hesaplara para aktarımı yapılabiliyordu. Ayrıca Papara, Trabzonspor'un stadyumunun isim sponsoru olarak da biliniyordu.

Papara, Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulmuş ve bugüne kadar onun liderliğinde faaliyet göstermişti.

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

Ahmed Faruk Karslı, girişimcilik serüvenine henüz genç yaşlarda başladı. 17 yaşında kurduğu ilk şirketi 19 yaşında satarak iş dünyasına adım atan Karslı, zamanla telko, perakende ve fintech sektörlerinde birçok girişimde bulundu.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Şirketin büyümesiyle birlikte 2021 yılında yatırım ve satın alma süreçlerinin tek çatı altında yönetilebilmesi için PPR Holding’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, bir dönem serbest avukatlık da yaptı ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirketin yönetim kurullarında yer aldı.

2025 yılının Şubat ayında yeniden Papara CEO’luk görevine dönen Karslı, operasyon sabahına kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.

Kaynak: HaberTürk