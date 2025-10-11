Oslo’da Neler Oluyor? Norveç-İsrail Maçı Öncesi Şehir Alarmda, 16 Mossad Ajanı Görevlendirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumartesi günü Oslo’da oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Norveç’in 27 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma şansı için sahaya çıkacağı karşılaşma, başkentte tansiyonu yükseltti.

GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşmanın oynanacağı Ullevaal Stadyumu, adeta bir güvenlik kalesine çevrildi. Şehir genelinde terörle mücadele timleri, keskin nişancılar ve kontrol noktaları konuşlandırılırken, stadyumun hava sahası da uçuşlara kapatıldı.

16 MOSSAD AJANI DA SAHADA OLACAK

Oslo, 1994 Kış Olimpiyatları’ndan bu yana böyle bir güvenlik seviyesiyle ilk kez karşı karşıya geldi.

İsrail heyetinin varlığı, diplomatik gerilimleri artırırken, karşılaşma süresince 16 Mossad ajanının sahada ve çevresinde görev yapacağı açıklandı.

PROTESTOLAR PLANLANIYOR

Maç öncesinde başkentte büyük çaplı gösteriler planlanıyor. "İsrail’e kırmızı kart" sloganıyla organize edilen protesto yürüyüşü, Norveç Filistin Komitesi’nin çağrısıyla binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Oslo’nun merkezinden stadyuma doğru yapılacak yürüyüşe farklı grupların da katılması bekleniyor.

FİLİSTİN: MAÇ İPTAL EDİLMELİ

Gronland metro istasyonuna asılan “Milli maçı durdurun” pankartları, tepkilerin boyutunu gözler önüne serdi. Filistin Komitesi Başkanı Line Khateeb, maçın iptal edilmesi gerektiğini savunarak, "İsrail, uluslararası hukuku ihlal ederken futbol sahasında yer almamalı” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar protestolar devam etse de, Norveç Futbol Federasyonu karşılaşmayı iptal etmeyeceklerini açıkça belirtti. Taraftar grubu Norsk Supporterallianse de protestolara katılmama kararı alarak, futbolcular üzerindeki baskının artmaması gerektiğini savundu.

TEKNİK DİREKTÖR AYET OKUDU

İsrail cephesi ise alışık olduğu yoğun güvenlik atmosferinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ran Ben Shimon, basın toplantısında kipasını takarak İncil’den bir ayet okuyarak dikkat çekti.

SEYİRCİ SAYISI SINIRLI

Karşılaşmayı izlemek için Norveç’e gelen İsrailli taraftar sayısının 200’ü geçmeyeceği, Norveçli seyircilerin ise normalden yaklaşık 3.000 kişi daha az olacağı bildirildi. Ayrıca stadyumun bazı bölümleri güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulacak.

Kaynak: Haber Merkezi