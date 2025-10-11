Yeni Sigara Zammı İçin Tarih Verildi! Bir Paketi 100 TL'yi Aşacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar yeni sigara zammı için tarih verdi. Bazı markalarda bir paketin 100 TL'yi aşacağı belirtildi.

Sigaraya geçtiğimiz aylarda peş peşe gelen zamlar, tiryakilerin cebini yakarken, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir kara haberi verdi.

Dündar, sigaraya gelecek zammın paket başına 5 TL olacağını belirtirken, 1 paket sigaranın fiyatının 100 lirayı geçeceğini açıkladı.

Tele 1’e açıklamalarda bulunan Dündar, sigara zammının ekim ayında gelmesini beklediklerini söylerken, bazı sigaralarda fiyatın 100 TL geçeceğini kaydetti.

Dündar konuya ilişkin açıklamasında, “"ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Tele 1

