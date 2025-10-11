Akaryakıtta Yeni Dönem! Panolardaki Farklı Fiyata Son

EPDK, petrol piyasasında önemli değişikliklere imza attı. Fiyat tarifeleri artık yılda en fazla iki kez revize edilebilecek, akaryakıt istasyonlarındaki ilan panolarına ise tek tip standart getirildi. İstasyonlara yeni düzenlemeye uyum için 2025 sonuna kadar süre tanındı.

Akaryakıtta Yeni Dönem! Panolardaki Farklı Fiyata Son
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle hem fiyat revizyonlarına sınırlama getirildi hem de akaryakıt istasyonlarındaki fiyat panolarına standart getirildi.

Yapılan en dikkat çekici değişikliğe göre, fiyat tarifesi revizyonları artık yılda en fazla iki kez yapılabilecek. Bu revizyonlar, lisans sahibinin başvurusu üzerine veya doğrudan Kurul kararıyla gerçekleştirilecek ve belirlenen tarihte yürürlüğe girecek.

PANOLARDA FARKLI FİYATA SON

EPDK, tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla istasyonlardaki ilan panolarına da el attı. Yeni karara göre, birden fazla ilan panosu bulunan istasyonlarda, tüm panolardaki akaryakıt ismi, fiyat bilgisi, yazım şekli ve görsellerin birbiriyle tamamen uyumlu olması zorunlu kılındı. Böylece, aynı istasyonda farklı fiyat gösteriminin önüne geçilecek.

İstasyon sahiplerine, panolarını bu yeni standarda uygun hale getirmeleri için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanındı.

Ayrıca, yönetmelikteki "Yeni Türk Lirası" ibaresi de "Türk Lirası" olarak güncellendi. Yeni düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

