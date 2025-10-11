Diyanet'in Kasasından Yine Milyonlar Aktı... Tepki Çeken Harcama

Ekonomik kriz her kesimi vururken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamaları durmuyor. Diyanet TV'nin yayın sistemleri için tek bir şirkete 41 milyon 450 bin TL'lik yeni bir ihale verildiği ortaya çıktı. Son üç yılda kanala harcanan para 100 milyon TL'ye yaklaştı.

Son Güncelleme:
Diyanet'in Kasasından Yine Milyonlar Aktı... Tepki Çeken Harcama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatandaşlar ekonomik zorluklarla boğuşurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek bütçeli harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Başkanlık, Diyanet TV'nin yayın altyapısını güçlendirmek amacıyla milyonlarca liralık yeni bir ekipman alımı gerçekleştirdi.

TEK ŞİRKET KATILDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 tarihinde "Diyanet TV Yayın Otomasyon Disk Tabanlı Kayıt Arşiv Yapım ve Yayın Sistemleri" adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye tek bir şirketin katılması dikkat çekerken, 8 Ekim'de Teratek Elektronik Sistemler Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 41 milyon 450 bin TL'lik bir sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında, Diyanet TV stüdyolarının teknik altyapısı yenilenecek ve personelin yeni sistemler konusunda eğitileceği belirtildi.

TARTIŞMALI HARCAMALAR...

Bu son harcama, Diyanet TV için son yıllarda yapılan yatırımların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2023'te 13,4 milyon TL, 2024'te 42,1 milyon TL ve bu son ihaleyle birlikte 2025'te 41,4 milyon TL olmak üzere, kanalın yayın sistemleri ve ekipmanları için son üç yılda harcanan toplam miktar yaklaşık 97 milyon TL'ye ulaştı. Diyanet'in bu fahiş harcamaları, kamuoyunda yeniden tartışma yarattı.

Diyanet'te Ali Erbaş Tasfiyesi: 13 Kişi Gece Yarısı Görevden AlındıDiyanet'te Ali Erbaş Tasfiyesi: 13 Kişi Gece Yarısı Görevden AlındıGündem

Diyanet'te Devir Teslim! Tartışmalı 8 Yıllık Dönem Bitti... Ali Erbaş'tan 'Kınayanın Kınamasına Aldırmadan' VedaDiyanet'te Devir Teslim! Tartışmalı 8 Yıllık Dönem Bitti... Ali Erbaş'tan 'Kınayanın Kınamasına Aldırmadan' VedaSiyaset

Görevden Ayrıldı, 'Süper Emekli' Oldu! Ali Erbaş’ın Emekli Maaşı Dudak UçuklattıGörevden Ayrıldı, 'Süper Emekli' Oldu! Ali Erbaş’ın Emekli Maaşı Dudak UçuklattıGüncel

Kaynak: BirGün

Etiketler
Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı
Son Güncelleme:
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Fiyat Etiketi Dönemi: Dara, Karekod ve Dijital Bildirim Zorunlu Oldu; Her Hataya Ayrı Ceza Kesilecek Yeni Fiyat Etiketi Dönemi: Dara, Karekod ve Dijital Bildirim Zorunlu Oldu
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Sürücüler Dikkat! Motorin ve Benzinde Kritik Bekleyiş! İşte 11 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları Sürücüler Dikkat! Akaryakıtta Kritik Günler Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek