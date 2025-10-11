Diyanet'in Kasasından Yine Milyonlar Aktı... Tepki Çeken Harcama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vatandaşlar ekonomik zorluklarla boğuşurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek bütçeli harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Başkanlık, Diyanet TV'nin yayın altyapısını güçlendirmek amacıyla milyonlarca liralık yeni bir ekipman alımı gerçekleştirdi.

TEK ŞİRKET KATILDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 tarihinde "Diyanet TV Yayın Otomasyon Disk Tabanlı Kayıt Arşiv Yapım ve Yayın Sistemleri" adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye tek bir şirketin katılması dikkat çekerken, 8 Ekim'de Teratek Elektronik Sistemler Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 41 milyon 450 bin TL'lik bir sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında, Diyanet TV stüdyolarının teknik altyapısı yenilenecek ve personelin yeni sistemler konusunda eğitileceği belirtildi.

TARTIŞMALI HARCAMALAR...

Bu son harcama, Diyanet TV için son yıllarda yapılan yatırımların büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2023'te 13,4 milyon TL, 2024'te 42,1 milyon TL ve bu son ihaleyle birlikte 2025'te 41,4 milyon TL olmak üzere, kanalın yayın sistemleri ve ekipmanları için son üç yılda harcanan toplam miktar yaklaşık 97 milyon TL'ye ulaştı. Diyanet'in bu fahiş harcamaları, kamuoyunda yeniden tartışma yarattı.

Kaynak: BirGün