Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Fiyat Etiketi Dönemi: Dara, Karekod ve Dijital Bildirim Zorunlu Oldu; Her Hataya Ayrı Ceza Kesilecek

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği, hem marketleri hem de yeme-içme sektörünü kapsayan önemli değişiklikler getirdi. Artık kutulu ürünlerde dara zorunluluğu, restoranlarda karekodlu menü ve dijital fiyat bildirimi dönemi başladı. Yeni sistemde her hatalı fiyat etiketi için ayrı ceza uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Fiyat Etiketi Dönemi: Dara, Karekod ve Dijital Bildirim Zorunlu Oldu; Her Hataya Ayrı Ceza Kesilecek
Ticaret Bakanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile marketlerden restoranlara kadar birçok sektörü yakından ilgilendiren düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Yeni yönetmelik, ürünlerin ambalaj ağırlığının satış fiyatına dahil edilmemesi, fiyat listelerinin dijital ortamda bakanlığa bildirilmesi ve karekodla erişim sağlanması gibi yenilikleri içeriyor.

KUTULU ÜRÜNLERDE DARA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre satıcılar, ürünün ambalaj veya kabının ağırlığını satış fiyatından düşmek zorunda olacak. Bu kapsamda plastik poşet, streç film veya kese kağıdı gibi ambalajlar hariç; özellikle baklava, tatlı gibi kutuda satılan ürünlerde artık kutu ağırlığı hesaba katılmadan fiyat belirlenemeyecek. Böylece tüketiciler yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ücret ödeyecek.

Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Fiyat Etiketi Dönemi: Dara, Karekod ve Dijital Bildirim Zorunlu Oldu; Her Hataya Ayrı Ceza Kesilecek - Resim : 1
Kutulu ürünlerde dara zorunluluğu, restoranlarda karekodlu menü ve dijital fiyat bildirimi dönemi başladı

KAREKODLU MENÜ DÖNEMİ

Yeme-içme sektöründe ise fiyat listeleri artık dijital olarak Ticaret Bakanlığı sistemine iletilecek. İşletmeler menülerinde karekod uygulamasını zorunlu olarak bulunduracak. Müşteriler karekodu tarayarak menü fiyatlarını görüntüleyebilecek; karekod istemeyenlere ise yazılı menü sunulacak.

Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Fiyat Etiketi Dönemi: Dara, Karekod ve Dijital Bildirim Zorunlu Oldu; Her Hataya Ayrı Ceza Kesilecek - Resim : 2
Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği, hem marketleri hem de yeme-içme sektörünü kapsayan önemli değişiklikler getirdi

HER HATAYA AYRI CEZA

Yeni yönetmelik, fiyat etiketlerindeki eksiklik ve yanlışlıklara karşı daha sert önlemler getiriyor. Artık her bir hatalı ürün etiketi için ayrı idari işlem uygulanabilecek. Bu düzenlemenin, işletmelerin daha dikkatli davranmasını ve tüketicilerin fiyat konusunda aldatılmasının önüne geçilmesini sağlaması bekleniyor. Kitap, dergi ve gazete gibi basılı ürünlerde de fiyatların sadece etiketle değil, elektronik cihazlar üzerinden de görüntülenebilmesi sağlandı. Böylece tüketici fiyat bilgisine hem fiziksel hem dijital yoldan erişebilecek.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı bu yeni düzenlemeler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin, tüketici güvenini artırması ve piyasada fiyat şeffaflığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı
