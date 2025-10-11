Sürücüler Dikkat! Motorin ve Benzinde Kritik Bekleyiş! İşte 11 Ekim Güncel Akaryakıt Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brent petroldeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak 11 Ekim 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla akaryakıt kalemlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim gerçekleşmedi ancak uzmanlar yeni haftaya dikkat çekiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52,10 TL

52,10 TL Motorin: 53,19 TL

53,19 TL LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,94 TL

51,94 TL Motorin: 53,05 TL

53,05 TL LPG: 27,08 TL

Ankara:

Benzin: 52,95 TL

52,95 TL Motorin: 54,20 TL

54,20 TL LPG: 27,60 TL

İzmir:

Benzin: 53,28 TL

53,28 TL Motorin: 54,53 TL

54,53 TL LPG: 27,53 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor. Ardından bu tutara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi