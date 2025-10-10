Altında Frene Basıldı Mı? İslam Memiş Altın Yatırımcısını Üstüne Basa Basa Uyardı: Asıl Kırılmayı Görmedik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 2’den fazla düşerek 4 bin doların altına indi. Bu düşüşte en büyük etki eden detay ise Gazze’de imzalanan ateşkes oldu. Peki, bir günde 300 lira düşen gram altın şu an ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan gelişmeleri tek tek uyardı. Uzman isim altın alacak ve satacakları üstüne basa basa uyardı.

GAZZE ANLAŞMASI ALTINDAKİ BASKIYI KIRDI

Gazze’de imzalanan barış anlaşmasıyla altındaki baskının hafiflediğini ve düşüşlerin yaşandığını ifade eden İslam Memiş, “Dün gram altın 5.920 liraydı. Şu anda 5.620 lira. Yani 300 lira bir gerileme var. Çok ciddi bir rakam ama gün içinde de 170 lira bir dalgalanma vardı. Fiyatlarda çok sert dalgalanmalar var. Çeyrek altın 9.217 lira şu an itibariyle. dün de Çok ciddi bir yükseliş vardı. Yarım altın 18.433 lira. tam altın da şu anda 36.867 lira. Yani dün ile bugün arasında gramında 300 lira bir gerileme var. Ons altın tarafında yaklaşık 100 dolar civarında bir kar satışı gördük. Ancak bu kar satışının ne kadar devam edip etmeyeceği veya kalıcı olup olmayacağı belli değil. Ciddi bir belirsizlik var altın tarafında. O yüzden yatırımcı bugünlerde karar verirken çok dikkat etmesi lazım. Yine Gazze'den gelen ateşkes haberiyle birlikte yine bir miktar karlı satışları gördük.” dedi.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

‘Altın fiyatları daha da düşer mi yoksa yükselir mi?’ sorusuna yanıt veren Memiş, şu sözleri sarf etti:

“Altın tarafında bir belirsizlik dönemi oluştuğu için biz jeopolitik gerilim tarafına yine odaklanmaya devam ediyoruz. Yani bu ateşkes uygulanabilecek mi? Netanyahu sabote edecek mi bu süreci. Yine Rusya-Ukrayna tarafında bir barış haberi gelecek mi buraları takip etmeye devam ediyoruz. Çin tatildeydi, yeniden geldi. Altın talebine devam edecek mi? Diğer yandan Amerika'da hükümet kapalı. Bu tarafta ne zaman bir açılış olacak? Trump işsizlikle alakalı yeni bir furya başlatacak mı? Burada ciddi belirsizlikler var. O yüzden bu belirsiz dönemlerde altın fiyatlarında agresif ve sağlıksız fiyatlamalar görebiliyoruz. Elinde altın bulunduranlar, eğer nakite ihtiyacınız yoksa yine bulundurmaya devam edebilirsiniz. Ama ilk kez alacaklar için de risk var. Çünkü ciddi anlamda yükseldi. Sağlıksız, teknik olarak düzeltmelerini yapmadı. Daha bugün yeni düzeltmesini yaptı ama o da yeterli değil. O yüzden %50, %50 bir kırılım ihtimali var.”

Altın alıp satacakları uyaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Yükselişler devam edecek. Yukarıda 4.250 dolar seviyesi var. Ya da tekrar kar satışları devam edecek. Aşağıda 3.720 dolar ons tarafta bir alan var. Ama bu kırılma şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Şu anda altın fiyatlarına yükseliş veya düşüş yönlü etkileyen bir faktörü piyasalarda yok.” diyerek altın yatırımcısına kritik bir çağrıda bulundu.

