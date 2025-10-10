Yoksulluk Rekor Kırdı! Türkiye’nin En Fakir Şehri Belli Oldu: İlk Sıradaki Şehir Herkesi Şaşırttı

Yeni açıklanan gelir ve yaşam koşulları verileri, Türkiye’deki ekonomik eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Yoksulluk oranı son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, en düşük gelirli iller listesinde ilk sıradaki şehir herkesi şaşırttı.

Türkiye genelinde artan enflasyon ve düşük gelir seviyeleri, vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha fazla düşürüyor. Uzmanlar, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kalmasının, yoksulluğu derinleştirdiğine dikkat çekti.

YOKSULLUK EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye’de gelir düzeyi en düşük iller ortaya çıktı.

Son yayımlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde yoksulluk oranı son yılların zirvesine ulaştı. Araştırmada, ekonomik faaliyetlerin sınırlı, işsizliğin ise yüksek olduğu şehirlerde gelir düzeyinin ülke ortalamasının çok altında kaldığı belirlendi.

TÜRKİYE’NİN EN YOKSUL 5 İLİ BELLİ OLDU

Araştırmaya göre Türkiye’nin gelir düzeyi en düşük illeri şöyle sıralandı:

5-Ağrı

4-Gümüşhane

3-Şanlıurfa

2-Yozgat

1-Sinop

Listede ilk sırada yer alan Sinop, düşük gelir seviyesiyle birlikte bu yıl "en yoksul il" olarak kayıtlara geçti.

