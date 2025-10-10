Taş Avcısı Hüseyin! Herkes 'Boş İş' Dedi, O Vazgeçmedi! Yüzlerce Taşı Evinin Bir Odasında Biriktirdi! Şimdi Bilim İnsanları Peşinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Palu ilçesinde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Hüseyin Özdemir, 2015 yılında Bingöl’ün Sarıçiçek köyüne düşen meteor parçalarıyla ilgili haberleri gördükten sonra gök taşlarına merak sardı. O günden sonra, Fırat Nehri’nin kollarından biri olan 722 kilometrelik Murat Nehri havzasında taş toplamaya başladı.

EVİNİN BİR ODASI TAŞLARLA DOLDU

Hüseyin Özdemir Murat Nehri havzasında taş toplamaya başladı.

Yıllar içinde 5 binden fazla taş toplayan Özdemir, bulduğu ilginç renk ve yapıya sahip taşları evinin bir odasında sergiliyor. Sosyal medyada "Taş Avcısı Hüseyin" olarak tanınan Özdemir’in, 4 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Koleksiyonunu "Türkiye’nin en büyük gök taşı adayı koleksiyonu" olarak tanımlayan Özdemir, taşlarını düzenli olarak paylaşarak benzer merakı olan kişilerle iletişim kuruyor.

"BOŞ İŞ DEDİLER AMA BEN VAZGEÇMEDİM"

Hüseyin Özdemir, "İnsanlar ne derse desin, ben bu taşlarda gökyüzünden gelen bir hikaye arıyorum."

Kendisini eleştirenlere aldırmadığını belirten Hüseyin Özdemir, "Boş işle uğraşıyorsun" diyenlere inat taş toplamaya devam ettiğini söylüyor. Özdemir, "Bu iş bana huzur veriyor. Boş zamanımı böyle değerlendiriyorum. İnsanlar ne derse desin, ben bu taşlarda gökyüzünden gelen bir hikaye arıyorum." dedi. Özdemir, yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyenle iletişim kurduğunu ve artık bu alanda bilgi sahibi biri haline geldiğini ifade etti.

BİLİM İNSANLARINDAN DESTEK GELDİ

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Rizeli, Özdemir’in davetiyle koleksiyonu yerinde inceledi.

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren Rizeli, Özdemir’in davetiyle koleksiyonu yerinde inceledi. Yapılan ön incelemelerde taşların çoğunun serpantinit, bazalt, andezit ve kireç taşı gibi yerel kayaç türlerinden oluştuğu belirlendi. Rizeli, “Her kayaç geçmişten bir mesaj taşır. Hüseyin Bey’in bu ilgisi hem doğaya hem bilime olan merakın güzel bir örneği” dedi.

“BİLİME VE AZME SAYGI DUYMAK GEREKİR”

Rizeli, koleksiyondaki bazı taşlardan numune alınarak İstanbul, Ankara ve İzmir’deki laboratuvarlarda analiz yapılmasını önerdi. Rizeli, “Hüseyin Bey’in doğaya olan ilgisi ve yıllardır gösterdiği azim takdire şayan. Bu tür meraklar hem gençlere örnek olur hem de bilimsel açıdan değerlidir.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA