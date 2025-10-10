Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin

Bazı kafe ve restoranlarda “masa” ya da “oturma bedeli” adı altında "taksimetre" sistemi uygulanmaya başlandı. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, uygulamanın yasal olmadığını belirterek, "Sakın ödemeyin. Eğer ödeme yapmak zorunda kalırsanız mutlaka fiş isteyin ve fişte ‘oturma bedeli’ yazsın, iadesini talep edebilirsiniz.” uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enflasyonla birlikte menü fiyatlarına art arda zam yapan bazı işletmeler, şimdi de "masa bedeli" veya "oturma ücreti" adı altında yeni bir ücret talep etmeye başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, bazı kafe ve restoranlar müşterilere "taksimetre" sistemi uyguluyor.

30 DAKİKADA BİR SİPARİŞ ZORUNLULUĞU

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre, bazı işletmelerde müşterilerden 30 dakikada bir sipariş vermeleri isteniyor. Sipariş vermeyenlerden ise "işgal bedeli" adı altında her yarım saatte 50 TL tahsil ediliyor. Tüketiciler bu uygulamaya tepki gösterirken, uzmanlardan yasal değil uyarısı geldi.

Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin - Resim : 1
Bazı işletmeler "masa bedeli" veya "oturma ücreti" adı altında yeni bir ücret talep etmeye başladı.

"HİZMET VERİLMEYEN BİR BEDEL ALINAMAZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, bu tür ücretlerin hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını vurguladı. Koçal, “Kafe ve restoranlar halka açık hizmet yerleridir. Hizmet verilmeden bir bedel alınamaz. Yani sadece oturmak bir hizmet değildir. Çay ya da kahve içerseniz onun bedelini ödersiniz.” dedi.

“ÖĞRENCİLER RENCİDE OLUYOR”

Koçal, bu uygulamanın özellikle gençleri ve öğrencileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Bir çay içip birkaç saat oturan öğrenciler ‘Oturma bedeli ödeyin’ denilerek adeta küçük düşürülüyor. Bu hem ticari ahlaka hem de toplumsal nezakete sığmaz.” ifadelerini kullandı.

Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin - Resim : 2
Koçal, “Eğer bir işletme sizden oturma ya da masa bedeli istiyorsa ve ödemek zorunda kalırsanız mutlaka fiş isteyin" dedi.

"MUTLAKA 'OTURMA BEDELİ' YAZAN FİŞ ALIN"

Koçal, “Eğer bir işletme sizden oturma ya da masa bedeli istiyorsa ve ödemek zorunda kalırsanız mutlaka fiş isteyin. Fişte ‘masa bedeli’ veya ‘oturma bedeli’ olarak yazılıysa, bu belgeyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup iade talep edebilirsiniz.” dedi.

Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla BildirilecekTrafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla BildirilecekEkonomi

Rekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar ŞoktaRekorun Ardından Çok Sert Çakıldı! Rüzgar Tersine Döndü, Yatırımcılar ŞoktaEkonomi

Düğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı YasaklandıDüğünlerde Altın Alarmı: Ticaret Bakanlığı'na Dilekçe Yağdı! O Altınların Satışı YasaklandıEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son Güncelleme:
Madrid Sokaklarına Renk Getirmişti! Selda Bağcan’dan Arda Güler’e Cevap Gecikmedi: Asıl Tuttuğu Takımı Açıkladı Selda Bağcan Arda Güler'e Cevap! İşte Tuttuğu Takım
O İlde Ekmeğe Zam Geldi! Yarından İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak O İlde Ekmeğe Zam Geldi! Yarından İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak
Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor!
Bakanlık Harekete Geçti: O Mesleklere Yıllık Harç Geliyor Bakanlık Harekete Geçti: O Mesleklere Yıllık Harç Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü