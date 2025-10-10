Kafelerde 'Taksimetre' Dönemi: Müşteriye 30 Dakikalık Sayaç Sistemi Başladı! Sakın Ödemeyin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enflasyonla birlikte menü fiyatlarına art arda zam yapan bazı işletmeler, şimdi de "masa bedeli" veya "oturma ücreti" adı altında yeni bir ücret talep etmeye başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, bazı kafe ve restoranlar müşterilere "taksimetre" sistemi uyguluyor.

30 DAKİKADA BİR SİPARİŞ ZORUNLULUĞU

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre, bazı işletmelerde müşterilerden 30 dakikada bir sipariş vermeleri isteniyor. Sipariş vermeyenlerden ise "işgal bedeli" adı altında her yarım saatte 50 TL tahsil ediliyor. Tüketiciler bu uygulamaya tepki gösterirken, uzmanlardan yasal değil uyarısı geldi.

Bazı işletmeler "masa bedeli" veya "oturma ücreti" adı altında yeni bir ücret talep etmeye başladı.

"HİZMET VERİLMEYEN BİR BEDEL ALINAMAZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, bu tür ücretlerin hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını vurguladı. Koçal, “Kafe ve restoranlar halka açık hizmet yerleridir. Hizmet verilmeden bir bedel alınamaz. Yani sadece oturmak bir hizmet değildir. Çay ya da kahve içerseniz onun bedelini ödersiniz.” dedi.

“ÖĞRENCİLER RENCİDE OLUYOR”

Koçal, bu uygulamanın özellikle gençleri ve öğrencileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Bir çay içip birkaç saat oturan öğrenciler ‘Oturma bedeli ödeyin’ denilerek adeta küçük düşürülüyor. Bu hem ticari ahlaka hem de toplumsal nezakete sığmaz.” ifadelerini kullandı.

Koçal, “Eğer bir işletme sizden oturma ya da masa bedeli istiyorsa ve ödemek zorunda kalırsanız mutlaka fiş isteyin" dedi.

"MUTLAKA 'OTURMA BEDELİ' YAZAN FİŞ ALIN"

Koçal, “Eğer bir işletme sizden oturma ya da masa bedeli istiyorsa ve ödemek zorunda kalırsanız mutlaka fiş isteyin. Fişte ‘masa bedeli’ veya ‘oturma bedeli’ olarak yazılıysa, bu belgeyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup iade talep edebilirsiniz.” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi