Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden dolayı Türkiye’de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekmeye başladı. Son olarak gelen haber ise piyasalarda şaşkınlık yarattı. Çeyiz takımlarının vazgeçilmez markasıydı. Türkiye’nin dev mobilya markası konkordato ilan etti. İşte detaylar…

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz etkisini giderek artırırken peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Isparta'da hizmet veren Yamanev Mobilya, krizden çıkamayıp konkordato ilan etti.

TÜRKİYE’NİN MOBİLYA DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Isparta'da hizmet veren Türkiye'nin sayılı mobilya markalarından Yamanev Mobilya yaşadığı ekonomik darboğazın ardından konkordato ilan etti. Şirketin bu kararı sektörde şaşkınlık yarattı.

MAHKEME 3 AYLIK SÜRE VERDİ

Isparta 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yamanev Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 3 aylık geçici mühlet süresi verirken, konkordato komiseri olarak Alpaslan Boşgelmez atandı.

Bölgede ciddi satışlar yapan ve tanınan markanın, konkordato kararı vatandaşlar tarafından şaşkınlık karşılandı.

