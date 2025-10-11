Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa Haftayı Düşüşle Kapattı, Altın ve Dolara Yatıran Kazandı

Altın, dolar, euro, borsa... Yatırımcıları bu hafta sevindiren altın oldu. Borsa haftayı kayıpla kapatırken altın ve dolar yükseldi, yatırımcılar yönünü güvenli limanlara çevirdi.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,73, dolar/TL yüzde 0,34 oranında yükseldi. Euro/TL ise haftayı yüzde 1,28 düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hafta boyunca 10.654,20 ile 10.928,38 puan aralığında hareket etti ve önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,27 azalarak 10.720,36 puandan haftayı kapattı.

ALTIN UÇTU

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 5 bin 346 liraya, cumhuriyet altını yüzde 2,72 yükselişle 36 bin 69 liraya çıktı. Çeyrek altın ise geçen hafta 8 bin 716 liradan satılırken bu hafta yüzde 2,74 artarak 8 bin 955 liraya yükseldi.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

Döviz piyasasında ise ABD doları yüzde 0,34 değer kazanarak 41,8280 liraya çıkarken, euro yüzde 1,28 düşüşle 48,3750 liraya geriledi.

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,36 değer kazancıyla tamamlarken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kaybetti. Fon kategorileri içinde en çok kazandıranlar ise yüzde 6,55 ile “kıymetli maden fonları” oldu.

