Cüzdanlar Alev Alev: 4 Yılda Sepet 10'a Katlandı, Alım Gücü Eridi Bitti
Türkiye'de son 4 yılda yaşanan gıda enflasyonu, vatandaşın alım gücünü bitirme noktasına getirdi. Mart 2021'de 842 TL'ye dolan temel ihtiyaç sepeti, bugün 8.237 TL'ye dolarken, asgari ücret bu artışın çok gerisinde kaldı. En büyük fiyat artışı ise yüzde 1.552 ile dana etinde yaşandı.
Türkiye ekonomisinde son dört yıldır uygulanan politikaların faturası, vatandaşın mutfağına yangın olarak yansıdı. Temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışları, alım gücünü eritirken, bir zamanlar rahatça doldurulan alışveriş sepetleri artık hayal oldu.
Sözcü'nün yaptığı piyasa araştırmasına göre, Mart 2021'de 25 temel üründen oluşan bir alışveriş sepeti 842 TL'ye doluyordu. Bugün aynı sepeti doldurmanın maliyeti ise tam 8.237 TL'ye fırlamış durumda. Bu, sadece dört yıllık bir sürede gıda fiyatlarının ortalama 8.7 kat arttığı anlamına geliyor.
Asgari ücretteki artış ise bu korkunç enflasyonun çok gerisinde kaldı. 2021 yılında bir asgari ücretli, maaşıyla bu sepeti 4.2 kez doldurabilirken, bugün aynı sepeti ancak 2.6 kez doldurabiliyor. Bu tablo, ücretli kesimin refah seviyesindeki dramatik düşüşü net bir şekilde gözler önüne seriyor.
FİYAT REKORU DANA ETİNDE
Sepetteki ürünler arasında fiyat artış şampiyonu ise dana bonfile oldu. Mart 2021'de kilogramı 122.95 TL olan dana bonfile, bugün yüzde 1.552'lik akılalmaz bir artışla 1.999 TL'den satılıyor.
Dana etini, yüzde 1.211 artışla bisküvi, yüzde 946 artışla Türk kahvesi ve nohut gibi temel tüketim maddeleri takip ediyor.
Kaynak: Sözcü