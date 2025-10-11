Gazze Ateşkesi’nin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Kim Ne İstedi? İşte Saat Saat Diplomasi Trafiği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamış, Hamas 'Kalıcı ateşkes başladı' açıklamasını yapmıştı. Dünyanın konuştuğu ateşkes sonrasında gözler ateşkesin yürürlüğe girmesi ile birlikte nelerin değişebileceğine çevrildi.

Hamasi kalıcı ateşkesin sağlandığını açıkladı

İktidara yakın yazar Ahmet Hakan, Hürriyet’teki köşesinde Gazze’de ateşkes anlaşmasının nasıl imzalandığına dair detayları paylaştı.

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

“İşte 8 Ekim günü sabah 10.00’da başlayıp gece 23.30’da imzaların atıldığı Şarm El-Şeyh’deki o müthiş günün saat saat hikayesi” notu ile anlaşmaya dair bilinmeyenleri aktaran Hakan, bazı noktalara dikkat çekti.

SAAT 10.00

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar’ın Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılan görüşmede arabulucu olduğunu vurgulayan Hakan, ilk toplantının saat 10.00’da MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas yetkilileri arasında olduğunu yazdı.

Görüşmede “Ateşkes, Rehine ve esir takası, Yardımların 600 TIR’a çıkarılması ve İsrail’in aşama aşama çekilmesi” konularının görüşüldüğünü ifade etti.

İlk toplantı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas yetkilileri arasında oldu

SAAT 11.15

Hakan, sonraki detayları şöyle aktardı:

Saat 11.15’de Türk heyeti ve ABD heyeti görüştü.

Gündemdeki konular şunlar:

İsrail’in Gazze’den çekilmesi.

Mavi, sarı ve kırmızı hatlar konusunda esneklik.

İsrail’in savaşa geri dönmeyeceğinin garantisi konusu.

SAAT 13.00

Saat 13.00’te Türkiye, Mısır ve Katar heyetleri bir araya geldi.

Bu toplantıda istişare edilen ana konular şunlar:

Ateşkesin maddeleri.

Hamas’ın çekinceleri.

İsrail’in itirazları.

Saat 14.00

Şarm El-Şeyh’in en geniş kapsamlı toplantısı başlıyor.

Toplantıya katılan heyetler:

Türkiye, Katar, Mısır, ABD ve İsrail heyetleri.

Bu toplantının ana gündemleri şunlardı:

Anlaşmanın çerçevesi nasıl belirlenecek?

Anlaşma konusunda irade, niyet ve kararlılık nasıl ortaya konacak?

Uygulama mekanizmaları nasıl şekillendirilecek?

Toplantının ardından taraflar şu konuda fikir birliğine vardı:

"Güven yok. Taraflar birbirine güvenmiyor. Ama irade var. Niyet var. Umut var. Bunlar üzerine güven inşa edebiliriz."

Saat 16.00’daki görüşmede Hamas, şu üç talebi dile getirdi

SAAT 15.00: SADECE BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Hakan, saat 15.00’te sadece heyet başkanlarının katıldığı dar kapsamlı bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda İsrail’in gerçek niyeti ve iradesi masaya yatırıldığını belirtti.

HAMAS'TAN 3 TALEP

Saat 16.00’daki görüşmede Hamas, şu üç talebi dile getirdi:

İsrail’in Gazze’den tam çekilmesi.

Filistinli esirlerin, İsrailli rehinelerin listesinin belirlenmesi.

Gazze halkının garanti taleplerinin karşılanması.

SAAT 17.30

Hamas’la yapılan toplantının ardından İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha aradı. Cumhurbaşkanı "Çalışmaya devam" talimatı verdi.

SAAT 20.00

ABD, Mısır, Katar ve İsrailli yetkililerle bir araya geldi ve Hamas’ın taleplerini iletti.

Saat 22.45: HAMAS'TAN ONAY

Hamas heyeti, anlaşmayı kabul ettiğini bildiriyor. Anlaşmada yer alan dört maddenin derhal uygulanması için hazır olduklarını dile getiren Hamas yetkilileri, Türkiye, Mısır ve Katar’a güvendiklerini söylüyorlar.

