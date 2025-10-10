Netanyahu Geri Adım mı Atıyor? Ateşkes Sonrası İlk Açıklama! 'Savaş Bitmedi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına iki yıldır devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın girişimi sonrası Hamas ile ateşkes anlaşması imzalanmasının arkasından ilk kez basın toplantısı yaptı. Netanyahu, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında anlaşma için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Varılan anlaşma sonrası Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın bu anlaşmayı Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sonucu oluşan "baskı nedeniyle kabul ettiğini" ileri sürdü. Netanyahu, anlaşmaya rağmen "Savaş henüz bitmiş değil" ifadesini de kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Netanyahu, ölen esirlerin cenazelerini bulup İsrail'e getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi ancak bu konuda atılacak adıma dair detay vermedi.

Hamas'ın silahsızlandırılacağı ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını savunan Netanyahu, "Bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır" diyerek Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye yeniden saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu.

İSRAİL BUGÜN ONAYLADI

Diğer yandan İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya "hayır" oyu verdi. Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi