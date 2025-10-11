Bakanlık Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Harekete Geçti: Yeni Nesil Çetelere Yeni Tür Ceza!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de son dönemde şiddet olayları artarken, suça sürüklenen çocuklar konusundaki durum da endişe verici hale geldi. Tartışmaların artmasının arkasından yeni tedbirlerin alınması da gündeme geldi. Adalet Bakanlığı ile AKP'nin hukukçularının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak ile özellikle çocukları kullanan suç örgütlerine verilen cezaların artırılması düşünülüyor.

'ÇOCUKLAR ARTIK EMNİYET'TEN BIRAKILMAYACAK'

Türkiye gazetesini haberine göre; çocukları öldürme veya başka bir suç için kullanan suç örgütlerine verilen cezalar her suç tipi için bir kat artırılarak uygulanacak. Taslak ile basit bir suç işlemiş olsalar bile ilk suçlarından itibaren çocukların takip edilerek, rehabilitasyona tabi tutulması amaçlanıyor. AKP kaynakları, "Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak" şeklinde konuştu.

HAKİME TAKDİR YETKİSİ

Taslakta öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı kaynakları, "Fransa’da benzer bir uygulama var. Hâkime takdir yetkisi veriliyor. Hâkim isterse cezada indirim yapmayabilir. Biz de ona benzer bir düzenleme yapacağız. Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi