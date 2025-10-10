İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde hazırlanan Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan kabine, “Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme” anlaşmasına onay verdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, toplantıya ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner de katıldı. KAN’ın haberine göre, kabine üyelerinin çoğunluğu anlaşmayı desteklerken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de aralarında bulunduğu 5 bakan karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan tüm bakanların, Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki aşırı sağ partilere mensup olduğu belirtildi.

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Öte yandan İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntılarını yayımladı.

İsrail resmi yayın kurumu KAN, söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem Hamas tarafından imzalandığını ve arabulucu ülkeler tarafından da onaylandığını bildirdi. İsrail basını tarafından ayrıntıları yayımlanan anlaşmaya göre, İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından çatışmalar derhal sona erecek. Ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara saldırıları da dahil olmak üzere tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulmasını kapsıyor.

KRİTİK 72 SAAT

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’de ateşkes hemen uygulanacak, İsrail ordusu 24 saat içinde "sarı hat" olarak tanımlanan sınıra çekilecek. Anlaşma uyarınca İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasından itibaren 24 saat içinde belirlenen "X" sınırlarına (kısmi çekilme) kadar geri çekilecek. Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek ve ateşkes kapsamı tam olarak uygulanacak. Tam çekilmenin ardından, Gazze’deki ölü ve hayatta olan tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması süreci başlayacak. Hamas’ın 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakması öngörülüyor.

Anlaşma, 24 saat içinde çatışmaların tamamen durdurulmasını ve esir takasının başlamasını öngörüyor.

İsrail hükümetinin onayından hemen sonra Gazze’ye tüm insani yardımların girişine ve yardımların serbestçe dağıtılmasına izin verilecek. Bu uygulama, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlenen günde 600 yardım tırı standardına dayanacak.

Hamas, elindeki ölü İsrailli askerlerin bilgilerini, Katar, Mısır, Türkiye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin katılımıyla oluşturulacak ortak bir mekanizmaya devredecek.

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ESİR VAR

İsrail tarafı, Gazze’de 48 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu, buna karşılık İsrail hapishanelerinde 11 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu belirtiyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kaynaklarına göre, bu tutuklular işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal koşullarında tutuluyor.

TÖREN YAPILMAYACAK

Belgeye göre, ilk 72 saatlik süreçte İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılmasının herhangi bir tören veya medya kapsamı olmadan yapılacağı, sürecin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’den oluşan bir ortak komite tarafından denetleneceği bildirildi.

Bazı İsrailli askerlerin cesetlerinin yerinin hala tespit edilemediği belirtilerek, bu konuda İsrail-Filistin-Mısır-Katar-Türkiye ortak mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi. Söz konusu "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma, Trump’ın Gazze savaşını sona erdirme planının ilk aşamasının temelini oluşturuyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurmuştu. Bu anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde imzalanmıştı. Anlaşma, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde dört gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlanmıştı.

Kaynak: AA