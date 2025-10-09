Hamas Açıkladı: Savaş Bugün Bitti, Kalıcı Ateşkes Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, silah bırakma konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin halkının direnişten vazgeçmeyeceğini vurgulayan Hamdan, "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN ‘KALICI ATEŞKES’ AÇIKLAMASI

Hamas'ın Gazze'deki liderlerinden Halil el-Hayya da ateşkes anlaşmasına dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Hayya, anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor" dedi.

Ayrıca, ABD ve arabulucu ülkelerden garanti aldıklarını belirten Hayya, "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti" şeklinde konuştu.

‘İSRAİL ANLAŞMAYI SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYOR’

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail'in anlaşma sürecinde çeşitli oyalama taktikleri uyguladığını ileri sürdü. Kasım, Tel Aviv yönetiminin “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.

Bu yaklaşımın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "süreci kontrol eden lider" görüntüsü verme çabasının bir parçası olduğunu belirten Kasım, bu tür hamlelerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

‘ESİR TAKASI SADECE ATEŞKES TAAHHÜDÜYLE MÜMKÜN’

Kasım, Hamas’ın müzakere sürecinde önceliğinin savaşın sonlandırılması olduğunu vurguladı. Kasım, "Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi dedi.

Gazze’de yaşanan insani krizin altını çizen Kasım, devam eden savaşın yüz binlerce sivilin hayatını etkilediğini belirterek, "Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini" ifade etti. İsrail’i ise bu süreçte “soykırım” işlemekle suçladı.

‘İSRAİL ÇEKİLME SÜRECİNDE OYALIYOR’

Hazim Kasım, esir değişimi sürecine dair detayları da paylaştı. İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” uyguladığını belirtti ve bunların "Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar" olduğunu savundu.

Kasım ayrıca, esir takası sürecinin önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiğini ifade ederek, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi.

ARABUCULUKTA ‘TÜRKİYE’ VURGUSU

Kasım, müzakerelerdeki arabuluculuk rolüne de değinerek, sürecin başarıyla ilerlemesinde birçok ülkenin katkı sağladığını dile getirdi. "ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı," ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA