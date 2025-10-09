Ateşkes de Durdurmadı... İsrail'den Gazze'ye Bombardıman

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilk aşaması için anlaşma sağlanırken, ateşkesin 12.00'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Ancak İsrail Gazze'ye kanlı saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin farklı noktalarında saldırılarına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının kabul edildiğini duyurmasına rağmen, İsrail ordusu kanlı saldırılarına devam ediyor.

Trump açıklamasında, ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını ve bununla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail’in ise daha önce belirlenen hatta çekileceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulmasına rağmen, Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını açıklamıştı.

Gazze'de katliam sürüyor.

İSRAİL CEPHESİNDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Mısır medyası ateşkesin 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyururken, İsrail cephesi ise Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İsrail cephesinden gelen bu farklı açıklama kafaları karıştırdı.

ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da devam eden ateşkes görüşmelerinde ilk aşamanın onaylandığını açıklamıştı, Trump, “"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum” demişti.

Trump anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz” demişti.

