Karar Meclis'ten Geçti! Almanya’da 'Hızlandırılmış Vatandaşlık' Dönemi Sona Erdi

Almanya Federal Meclisi, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkânı tanıyan “hızlandırılmış vatandaşlık” uygulamasını yürürlükten kaldırdı.

Kabul edilen yasa değişikliğiyle birlikte, Almanya vatandaşlığına başvurmak isteyen tüm yabancılar için en az 5 yıl ikamet etme şartı getirildi. Böylece daha önceki düzenlemede, “ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan” göçmenlere tanınan 3 yıllık erken başvuru hakkı kaldırılmış oldu.

KARAR MECLİS'TEN GEÇTİ

Karar, koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ana muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle Meclis’ten geçti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Meclis’te yaptığı konuşmada, “Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun göstergesi olmalı; yasa dışı göçü teşvik eden bir araç haline gelmemelidir.” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller Partisi milletvekilleri ise düzenlemeyi sert dille eleştirdi. Hükümetin “popülist” bir adım attığını savunan muhalifler, bu değişikliğin entegrasyon sürecine zarar vereceğini ve AfD’nin göçmen karşıtı propagandasına teslim olunduğunu öne sürdü.

Almanya’da bir önceki hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), 8 yıl olan vatandaşlık başvuru süresini 5 yıla düşürmüş, uyum sürecinde başarı gösteren göçmenlere 3 yıl sonra vatandaşlık hakkı tanımıştı. Yeni düzenleme ile bu kolaylık tamamen kaldırılmış oldu.

