ABD Birbirine Girmişti... Mahkemeden 'Doğum Yoluyla Vatandaşlık' Kararı

ABD Başkanı Trump'ın, doğum yoluyla vatandaşlık uygulamasını kaldırma adımına mahkeme engeli geldi. ABD'de birçok tartışma yaratan hamlenin ardından Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin bu hakkı engellemeyeceğine karar verdi.

ABD'de 1868'de yürürlüğe giren 14. Anayasa Değişikliği'yle garanti altına alınan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, Başkan Donald Trump tarafından tartışmaya açıldı ve ardından da bir başkanlık emriyle kaldırılması gündeme geldi. Trump'ın kararı da tartışma yaratırken, ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi Başkan'a "dur" dedi.

Boston'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Trump yönetiminin, ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerden doğan çocukların vatandaşlık hakkını ellerinden alamayacağına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 1868'de anayasayla güvence altına alınan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, ülkenin göçmenlik ve vatandaşlık politikalarının temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.ABD Başkanı Trump, göreve başladığı 20 Ocak'ta ülkede doğan çocukların doğrudan vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor. Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı. Ülkedeki birçok federal yargıç ise Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA

