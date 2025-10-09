Trump Duyurdu: Hamas ve İsrail Ateşkeste Anlaştı! Esirler Serbest Bırakılacak, İsrail Askerlerini Çekecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze için günlerdir Mısır'da süren barış görüşmelerinden sonuç çıktı. Anlaşmayı önce ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından duyurdu. "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" paylaşımını yapan Trump, anlaşmayla birlikte tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı. Hamas ve Netanyahu, anlaşmayı doğruladı. Hamas, esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini iletti.

İşte Gazze Barış Planı görüşmeleri ve sonrasında dakika dakika yaşananlar...

04.30 ESİR LİSTESİ İLETİLDİ

Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.

Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.

04.00 GAZZE'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Gazze'de, İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes sevinçle karşılandı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıktı.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı. Bu duyurunun ardından Gazze’de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmeler ateşkesle sonuçlandı



📌Anlaşmanın duyurulmasından sonra Gazzeliler sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulunduhttps://t.co/025kZXz50c pic.twitter.com/z3HsRF2OFE — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 9, 2025

03.53 İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Katz, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını kapsayan anlaşma dolayısıyla tebriklerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a anlaşmaya öncülük etmeleri sebebiyle teşekkür eden Katz, yakınları Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerine de iyi dilek temennisinde bulundu. Katz, Gazze'de 67 binden fazla kişinin öldürülmesinden sorumlu İsrail askerlerine de teşekkür etti.

02.57 NETANYAHU KABİNEYİ TOPLAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını duyurdu.

Netanyahu, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi. İsrail Başbakanı, yarın kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savundu.

02.50 HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump, ateşkes anlaşmasına garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

01.50 TRUMP, ANLAŞMAYI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

00.30 TRUMP: MISIR'A GİDECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasında sona yaklaşıldığına işaret ederek "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." dedi.

23.55 İSRAİL'DEN PARİS'TEKİ TOPLANTIYA TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa'da düzenlenecek Gazze konulu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın planını "baltalama girişimi" olarak nitelendirdi.

Saar'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Saar, Fransa hükümetinin bu hassas dönemdeki girişiminin, öncekiler gibi gereksiz ve zararlı olduğunu savunarak, "Umarım Fransa'nın bu hamlesi, esirlerin salıverilmesine yönelik kritik müzakerelere bir zarar vermez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA