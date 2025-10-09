Gazze’de Ateşkes Sevinci: Halk Sokaklara Döküldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de, İsrail ve Hamas arasında yürütülen uzun soluklu müzakerelerin ardından sağlanan ateşkes anlaşması, bölge halkına umut oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İsrail ve Hamas barış planımızın ilk aşamasını kabul etti” açıklamasını yapmasının ardından Gazze’de sokaklar bayram yerine döndü.

SOKAKTA KUTLAMA YAPTILAR

Ateşkes kararının duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi Gazze sokaklarına çıkarak kutlamalar yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalıklar, uzun süredir süren çatışmaların sona ermesi umuduyla sloganlar attı. Bazı bölgelerde araç konvoyları oluşturuldu, havai fişek gösterileri düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ve Hamas’ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Hamas ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da anlaşmayı doğrulamıştı. Hamas, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin listesini iletmişti. Daha sonra bir açıklama daha yapan Trump, esirlerin 13 Ekim’de serbest bırakılmasının planlandığını belirtti.

Kaynak: DHA