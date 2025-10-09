İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Çocuklar Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin tarihi bir alana zorla girişini güvence altına almak için El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail ordusu, ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak bölge sakini Filistinlileri zor kullanarak dağıttı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2'si 16 yaşında, biri 14 yaşında 3 Filistinli çocuk yaralandı. Yaralılar El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin merkezinde Bab Zaviye bölgesi ile Bir Seba caddesini kapatmış, yaya ve araçların kent merkezine doğru hareketini engellemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini bayram ve özel günlerde El Halil'deki tarihi bir mezarı ziyaret ederek bazı ritüeller gerçekleştiriyor. İsrail, El Halil'deki ihlallerini artırıyor.

