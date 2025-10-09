Putin İle Aliyev Görüştü... Neler Konuşuldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev’in görüşmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra geçtiğimiz yıl yaşanan trajik bir olayın detaylarını ele aldı. Görüşmenin başında Putin, 25 Aralık 2024’te Bakü-Grozni seferini yapan AZAL’a ait “Embraer 190” tipi uçağın Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, olayın hemen ardından Aliyev ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, facianın Rus semalarında gerçekleşmesi nedeniyle özür dilediğini ve kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiğini hatırlattı. “Tüm bunları tekrarlamak istiyorum. Anlaştığımız gibi, soruşturmaya her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

KAZANIN NEDENLERİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Putin, soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kazanın birkaç nedene dayandığını açıkladı. “İlk neden, gökyüzünde bir Ukrayna insansız hava aracıydı. O gece Rusya sınırını geçen üç insansız hava aracını takip ediyorduk. İkinci neden ise Rus hava savunma sistemindeki teknik bir arızaydı” diye konuşan Putin, atılan iki füzeye dikkat çekti. “Füzeler doğrudan uçağa isabet etmedi. Yaklaşık 10 metre ötede patlayarak muhtemelen kendi kendini imha etti. Hasar, savaş başlıklarından değil, füze enkazından kaynaklandı” ifadelerini kullandı.

Bu durumun pilotu yanıltarak olayı bir kuş sürüsü çarpışması gibi algılamasına neden olduğunu belirten Putin, pilotun bunu Rus hava trafik kontrolörlerine bildirdiğini ve Mahaçkale’ye inişin önerildiğini aktardı. Ancak pilotun kendi havaalanına ve ardından Kazakistan’a dönmeyi tercih ettiğini söyleyen Putin, “Buna rağmen gerçeği değiştirmez” diye ekledi. Kara kutu kayıtlarının tüm bu detayları içerdiğini vurgulayan Putin, kazanın analiziyle ilgili sürecin şeffaf yürütüldüğünü ifade etti.

TAZMİNAT VE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Putin, trajedinin ardından Rus tarafının tazminat yükümlülüklerini yerine getireceğini ve olaya karışan yetkililerin yasal olarak değerlendirileceğini belirtti. “Bu tür olaylarda gereken her şey yapılacak. Hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi ve manevi destek sağlayacağız, ancak bu kayıpları geri getiremez” dedi. Buna rağmen, iki ülke arasındaki ortak çıkarların birçok alanda devam ettiğini vurgulayan Putin, ticari ve ekonomik bağların AZAL olayıyla sekteye uğramadığını, hatta geliştiğini ifade etti. “İnsani bağlarımız her zaman yüksek seviyede. Bu ivmeyi sürdürmek için çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

ALİYEV’DEN TEŞEKKÜR VE İYİMSERLİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Putin’e, olayla ilgili detaylı bilgi paylaşımı ve soruşturmayı bizzat takip ettiği için teşekkür etti. St. Petersburg’daki Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesine katılamamasının objektif nedenlere dayandığını hatırlatan Aliyev, “Sürekli iletişimdeydik ve ekip üyelerimiz koordineli çalıştı. Her şeyin objektif şekilde çözüleceğinden şüphem yoktu” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu yıl ticari, ekonomik ve diğer alanlarda başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Aliyev, ticaret hacmindeki artışa ve onaylanan yol haritalarının uygulanmasına dikkat çekti. “Hiçbir alanda yavaşlama yok, bu ivme devam ediyor” diye ekledi.

Kaynak: AA