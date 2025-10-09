Kremlin'den 'İyimser' Açıklama! Putin İle Aliyev Bir Araya Gelecek

Rus lider Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bugün bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında "İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz. Bu konuda iyimseriz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün görüşeceğini duyurdu. Peskov, görüşmenin sonucu konusunda iyimser olduklarını kaydetti.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Peskov, "İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz. Bu konuda iyimseriz” dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Vladimir Putin İlham Aliyev Rusya Azerbaycan
