Kremlin'den 'İyimser' Açıklama! Putin İle Aliyev Bir Araya Gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün görüşeceğini duyurdu. Peskov, görüşmenin sonucu konusunda iyimser olduklarını kaydetti.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Peskov, "İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz. Bu konuda iyimseriz” dedi.

Kaynak: DHA