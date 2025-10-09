Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye Özel Teşekkür

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, esirlerin pazartesi ya da salı günü serbest kalmasının beklendiğini açıkladı. Trump, anlaşmanın Mısır'da imzalanacağını ve bu nedenle kendisinin de bu ülkeye gideceğini belirtti.

Öte yandan anlaşma sürecine katkı sunan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Trump, bu desteğin önemine vurgu yaptı. Gazze’nin yeniden inşa edileceğini ifade eden Trump, bölgedeki tüm ülkelerin barış konusunda ortak bir anlayışa vardığını söyledi.

Ayrıca, İran’ın da barıştan yana bir tutum sergilediğini dile getirdi.

'YENİDEN AYAĞA KALACAK GAZZE'

Donald Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hamas açısından bakılacak olursa 70 bin kişi kaybettiler. Bu da ciddi bir rakam ama bir noktada bunun bitmesi lazım. Bunu da izliyor olacağız. Yeniden ayağa kaldırılacak Gazze.

Çok sayıda önemli ülke müdahil olup bu işe bütçe ayıracak. Çok ciddi istek var. Bugün çok güzel haberler gördük. Bizim de hakkımızı teslim ettiler. İnanamadılar insanlar. Çok heyecanla karşıladılar. Her şey bir araya geldi. Parçalar bir araya geldi.

DİKKAT ÇEKEN ‘İRAN’ MESAI

Belki bir nükleer silahı olacaktı İran'ın. O da şu anda barış üzerinde çalışmak istiyor. İran'la çalışmaya devam edeceğiz. Üzerlerinde çok büyük yaptırımlar var. Onların da ülkelerini ayağa kaldırmak istiyoruz. Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman yanımızda oldukları için. Suudi Arabistan, Ürdün.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi de şahsen dahil oldu. Hamas'la konuştu. Çok harika iş çıkarıldı. Bütün dünya bir araya geldi. Birbirini sevmeyen, anlaşmayan insanlar, komşu ülkeler bir araya geldiler. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tutsakların ailelerine geri gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi gelecek. Bütün Amerikalılar gurur duyabilirler.

'8 SAVAŞI BİTİRDİK'

Bu odadaki herkes çok harika bir iş çıkardılar. CIA çok iyi iş çıkardı. Hepinize çok teşekkür etmek isterim. 8 tane savaşı bitirmiş olduk. En hızlısının Rusya-Ukrayna olacağını düşündüm. Bu da olacak sanıyorum. Pek çok açıdan savaşlar bizi etkilemese de bunun olmasını istemeyiz tabi ki. Bu savaş hiç olmamalıydı. Ben başkan olsaydım hiç olmazdı."

Kaynak: Haber Merkezi