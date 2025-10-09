Cumhurbaşkanı'ndan İsrail-Hamas Arasındaki Gazze Ateşkesine İlişkin İlk Açıklama: 'Memnuniyet Duyuyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail ve Hamas'ın onayladığı Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı “Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan İsrail-Hamas Arasındaki Gazze Ateşkesine İlişkin İlk Açıklama: 'Memnuniyet Duyuyorum'
3 yıla yakın süredir Gazze’de saldırılarına devam eden İsrail’in saldırılarına son vermesi için başlatılan ‘barış müzakereleri’ çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas ve İsrail arasındaki Gazze müzakereleri Mısır'da yapıldı

Trump, anlaşmayla birlikte tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını söylemiş, Hamas ve Netanyahu da anlaşmayı doğrulamıştı.

Hamas, esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini iletmiş, Trump ise esirlerin 13 Ekim'de serbest bırakılabileceğini söylemişti.

Trump esirlerin 13 Ekim'de serbest bırakılabileceğini açıkladı

CUMHURBAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dünyanın konuştuğu ateşkes adımına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Şarm El-Şeyh’te gerçekleştirilen ve Türkiye’nin de katkı verdiği Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkese varılmasıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip edeceğini vurguladı

"TÜRKİYE YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAK"

Karardan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı “Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

TRUMP'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı, İsrail hükümetinin ateşkese yönlendirilmesinde siyasi irade gösteren ABD Başkanı Donald Trump’a ve sürecin sağlanmasında önemli rol oynayan Katar ile Mısır’a özel teşekkür etti.

İki yıldır ağır insani sıkıntılar altında yaşamak zorunda kalan Filistinli sivillere yönelik taziye ve dayanışma mesajı da veren Cumhurbaşkanı, Filistinli ailelerin çektiği acıların unutulmayacağını belirtti.

