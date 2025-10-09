'15 Temmuz' Hatası Anlaşıldı: Askeri Hastaneler Geri Dönüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından aldığı radikal kararlardan birini tersine çevirmeye hazırlanıyor. O dönemde 26 şehirdeki 32 askeri hastane, Sağlık Bakanlığı'na devredilerek sivilleştirildi. Bu süreçte 2 bin 43 savaş cerrahisi uzmanı askeri doktordan büyük kısmı emekliye ayrıldı veya özel sektöre geçti. Sonuç, sınır ötesi operasyonlarda ve acil müdahalelerde ciddi boşluklar yarattı. Milli Savunma Bakanlığı Yardımcısı Şuay Alpay, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda yaşanan cerrah eksikliğini "Vahim durumdayız" diye özetledi.

9 YIL SONRA FARK EDİLEN HATA

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, hata; tam 9 yıl sonra fark edildi. Özellikle terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda yaralanan askerlere müdahalede yaşanan aksaklıklar, askeri tıbbın vazgeçilmezliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda aşırı sıvı kaybından iki erin şehit olması, TCG Kemalreis fırkateyninde fenalaşan bir astsubayın hayatını kaybetmesi gibi trajediler, sistemdeki zafiyetleri ortaya koydu.

GATA

Pençe-Kilit, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe-Kaplan ve Fırat Kalkanı gibi operasyonlarda yaralı askerler için sivil doktorlar sahaya gönderilse de, uzman "savaş cerrahisi" açığı giderilemedi. Son dönemde yurt içindeki hastanelere sevk edilen yaralıların kayıpları arttı; örneğin 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit harekâtında Şubat 2024'e dek 145 asker şehit düştü ve bunlardan 47'si hastane sevki sırasında kurtarılamadı.

GATA GERİ DÖNÜYOR

Bu bağlamda, 1898 yılında kurulan ve 2016'da kapatılan Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), yeniden askeri hastane statüsüne kavuşmak üzere. Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yürütülen devir işlemleri hız kazandı. GATA'da kullanılan tıbbi cihazların envanteri çıkarılıyor ve MSB'ye aktarılıyor; yetkililer, sürecin kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor. Bu adım, askeri hastanelerin dönüşünün ilk halkası olarak nitelendiriliyor.

