Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne Damga Vuran Skandal! 'Yaşarken Öldürülen Oyuncu' Şoke Etti

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne hayatta olmasına rağmen ismi, ‘Yitirdiklerimiz’ bölümünde yer alan oyuncu Alper Atak damga vurdu. İnanılmaz hata sonrasında ‘Yaşıyorum’ mesajı paylaşan oyuncu, hukuki süreç başlatacağını duyurdu. İşte görenlere şaşkınlık geçirten o görüntü…

Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu, Çocuklar Duymasın, Diriliş Ertuğrul, Filinta, Kod Adı K.O.Z, Sungurlar, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Muhteşem yüzyıl Kösem, Bordo Bereliler Suriye ve Çat Kapı Aşk gibi sinema ve dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan oyuncu Alper Atak, hayatının şokunu yaşadı.

Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne Damga Vuran Skandal! 'Yaşarken Öldürülen Oyuncu' Şoke Etti - Resim : 1
Oyuncu Alper Atak

“YİTİRDİKLERİMİZ” ARASINDA İSMİ YER ALDI

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde yapılan inanılmaz hata törene damga vurdu.

Törende, 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçıların anıldığı bölümde, hayatta olan oyuncu Alper Atak’ın ismi ve fotoğrafı da yer aldı.

Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne Damga Vuran Skandal! 'Yaşarken Öldürülen Oyuncu' Şoke Etti - Resim : 2
İsmi ölen sanatçılar arasında yer aldı

TAZİYE MESAJI YAĞDI

"Yitirdiklerimiz" başlığı altında ekrana yansıtılan görsellerde oyuncunun isminin yer alması, salonda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Durumu sosyal medyadan öğrenen pek çok kişi, Atak’ın ailesine başsağlığı mesajları iletmeye başladı.

Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne Damga Vuran Skandal! 'Yaşarken Öldürülen Oyuncu' Şoke Etti - Resim : 3
Ünlü oyuncu hukuki süreç başlatacak

OYUNCUDAN ‘YAŞIYORUM’ MESAJI

Ödül gecesinde yaşanan skandal sonrasında Alper Atak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlıklı olduğunu ve yaşadığını duyurdu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

“Böylesine önemli bir gecede yaşanan bu talihsiz hatanın hem beni hem de ailemi derinden yaraladığını ifade etmek isterim” diyen oyuncu, olayla ilgili hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

ÖZÜR GECİKMEDİ

Yaşanan hata sonrası gecenin sanat koordinatörü Murat Ovalı sahneye çıkarak özür diledi.

Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne Damga Vuran Skandal! 'Yaşarken Öldürülen Oyuncu' Şoke Etti - Resim : 4

ALPER ATAK KİMDİR?

2 Mart 1972’de Adana’da doğan Alper Atak, eğitimini Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. Atak, oyunculuk eğitimini ABD’de San Francisco State University’de sürdürdü, New York ve Los Angeles’ta Method ve Meisner teknikleri üzerine çalışmalar yaptı.

Ayrıca Türkiye’de birçok tiyatro topluluğunda oyunculuk ve yönetmenlik görevlerinde bulundu. Tiyatro Öykü’nün genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

Televizyonda Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol alan Atak, sinema projelerinde de Bordo Bereliler: Suriye, Kod Adı K.O.Z. ve Çat Kapı Aşk gibi filmlerle izleyici karşısına çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

