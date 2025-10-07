Bakan Fidan’dan Gazze Diplomasisi… Mısırlı Bakan ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.
Kaynak: DHA
