Bakan Fidan’dan Gazze Diplomasisi… Mısırlı Bakan ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planla ilgili müzakere süreci ele alındı.

Kaynak: DHA

Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı
