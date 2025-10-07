İran Meclisi Onayladı! Para Biriminde Değişikliğe Gidiliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni düzenlemeye göre, İran'ın resmi para birimi "riyal" olarak kalmaya devam edecek; ancak mevcut 10.000 riyal, 1 "yeni riyal"e dönüştürülecek. Yeni riyalin alt birimi ise "kıran" olarak adlandırılacak ve kuruş işlevi görecek.

MECLİS’TE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Tasarı, İran Meclisi’nde yapılan oylamada 263 milletvekilinden 144’ünün desteğini alarak kabul edildi. Oylamada 108 milletvekili karşı çıkarken, 3 milletvekili ise çekimser kaldı.

EKONOMİK KOLAYLIK HEDEFLENİYOR

İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Şemseddin Hüseyni, yaptığı açıklamada düzenlemenin sadece teknik bir değişiklik olmadığını vurguladı. Hüseyni, bu adımın Merkez Bankası yasalarıyla uyum sağlayarak yasal boşlukları dolduracağını ve ülke ekonomisinde pratik kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, uygulamanın yüksek miktarlı banknotların kullanımını azaltarak günlük harcamaları daha sade bir hale getirmesi ve muhasebe sistemindeki karmaşayı ortadan kaldırması bekleniyor.

ÜÇ YILLIK GEÇİŞ SÜRECİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni riyalin yürürlüğe girmesiyle birlikte eski ve yeni para birimleri bir süreliğine birlikte dolaşımda olacak. Bu geçiş süreci, en fazla üç yıl olarak belirlendi. Bu süreçte, İran Merkez Bankası döviz kurlarını "yeni riyal" üzerinden belirleyecek.

Geçiş tamamlandıktan sonra, mevcut riyal ile yapılmış tüm sözleşmeler ve borçlar yalnızca yeni riyal veya kıran üzerinden ödenebilecek. Eski banknot ve madeni paralar ise kademeli olarak piyasadan çekilecek.

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

İran’da para biriminden sıfır atılması fikri ilk kez gündeme gelmiyor. 2020 yılında da benzer bir öneri Meclis'e sunulmuştu. O dönem, "riyal" yerine "tümen" adının kullanılacağı ve dört sıfırın silineceği planlanmıştı. Ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, bazı maddelerdeki belirsizlikler nedeniyle tasarıya itiraz etmişti. Bu itirazlar sonrası düzenleme rafa kaldırılmıştı.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLERE KARŞI YENİ ADIM

İran’ın bu adımı, yıllardır yüksek enflasyon ve para birimindeki aşırı değer kaybıyla mücadele eden ekonomi için önemli bir yapısal reform olarak değerlendiriliyor. Yeni para birimiyle birlikte halkın ekonomik işlemleri daha kolay takip edebilmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve uluslararası işlemlerde daha güvenilir bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA